黄金多空争夺，谁才是决定性力量？ - 嘉盛集团官网

在美国实际收益率骤降，回到深度负值周期低点的帮助下，11月中旬黄金飚升至1877。

2022/1/20 16:24:00

11月底，鲍威尔战胜候选人布蕾纳德（Lael Brainar）成为美联储主席提名人选。市场认为，美联储今后将呈现强硬立场，从而推动美国实际收益率反弹，而黄金则毫不犹豫地下破1800，后于12月中旬企稳。

12月中旬以来，实际收益率反弹，进一步远离11月的深度负值区域-117基点。隔夜美国10年期实际收益率（不含通胀）收在-59基点，反弹力度可见一斑。

现在我们来看黄金的核心驱动因素为实际收益率的主流观点，观察黄金后市会因为实际收益率上涨而下跌，还是会在其它主导因素的带动下走高？

美元在2022年年初的下跌可能为与之形成负相关联系的黄金提供了支撑力量。但美元指数现已反弹至年初水平咫尺之遥的地方，对黄金的支撑力量正在减弱。

 

另一个可能的主导因素是美国处于近40年高点的通胀压力导致法币贬值的担忧日甚，包括各国央行在内的投资者再度增持黄金。

技术面看，黄金多空争夺战中有必要重点关注1830/1850这个枢轴点，在其上看涨，而在其下看跌。

如果黄金持续突破并收上1830/50阻力，可以点亮上涨前景。但在那之前可能趋于下跌。

来源： Tradingview。文中提到的数字截至2022119日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

 

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