美国真实收益率不再是金价的主要驱动力了吗？ - 嘉盛集团官网

同样的情况重演了 - 美国真实收益率上涨的同时黄金价格也在冲高。

2022/2/9 14:18:00

受到上周强于预期的美国就业数据、立场强硬的英国央行与欧洲央行的影响，美国10年期债券真实收益率隔夜收高，报在-48个基点。提醒读者，该收益率在202111月中旬还报在-117个基点的深度负值区域。

但真实收益率的上涨并没有作用于黄金致其价格下跌，金价反而继续反击去年的主导走势。

其中部分原因是美元指数回调。在上周的欧洲央行与英国央行会后，美元指数高点回落，为黄金的下档提供支撑。如下图所示，黄金与美元指数走势之间为反向相关。

下图另外值得注意的一点是，虽然美元指数反弹至97.44的新高（请看红色箭头处），黄金还是守住了12月的1753低点（请看蓝色箭头处） - 是典型的黄金市场间关系看涨背离的例子。

 

最新的CFTC持仓数据显示，上周主动型基金持有的COMEX黄金净头寸减少一半以上，净多头降至49,9143个月低点。

但这种影响或已被包括央行在内的长期投资者的买需所抵消。比如，最大的黄金支持ETF，即SPDR Gold shares以美元计价的日流入量，最近录得2004年上市以来最大。

这样的变化验证了我们在三周前所发布文章中提到的观点，即黄金价格走势的主要驱动力不再是真实收益率，而是投资者为对抗法币贬值/通胀、股市震荡与欧洲地缘政治紧张局势而买入黄金的力量。

技术面看，过去半年困扰黄金的楔形正在收缩，警示突破在即。如果金价得以站上阻力位1845/55并持续上涨，后市或上攻1950

来源： Tradingview。文中提到的数字截至202228日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

 

 

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