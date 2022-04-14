加拿大央行加息50个基点，美元/加元剧烈震荡后落入区间交投- 嘉盛官网

加拿大基准利率现报在1%，为2020年3月疫情爆发以来最高点。

2022/4/14 15:28:00

加拿大央行一如预期加息50个基点，是20年中幅度最大的单次加息。加拿大基准利率现报在1%，为20203月疫情爆发以来最高点。加拿大央行表示，将自425日开始停止对到期债券收益的再投资，从而结束其量化宽松计划。央行指出，因为通胀预计上升，需要央行上调利率至中性或高于中性的水平。

美元/加元受加拿大央行决策的影响先是下跌，交易者预测央行今后继续加息。央行决策发布后15分钟内价格在1.2625-1.2675区间剧烈波动。

 

 

来源: Tradingview. Stone X

 

美元/加元日图自202111月中旬以来一直交投于1.2453-1.2964的区间内，于45日考验区间下轨并形成锤子形态，表明价格可能反转。价格随后确实反转，调头向上且一骑绝尘。美元/加元过去3天里站上了如下多个关键阻力位：

  1. 1.2604的水平阻力位
  2. 1.2622200天均线
  3. 1.2640，即61日以来上升趋势线
  4. 1.2647，为38日高点到45日低点行情的50%回档位
  5. 1.266050天均线
 

来源: Tradingview, Stone X

美元/加元今天在加拿大央行决策发布后回落，目前的交投区间为1.2604 - 1.2660，如果向上突破，第一阻力在38日高点到45日低点行情的61.8%回档位1.2705，如果攻克，可以上涨并测试38日以来高点1.2901，然后上看20211220日以来高点1.2665。但若下破1.2604，下看水平支撑位1.2540以及近期区间的下轨支撑1.245445日锤子形态低点1.2402

加拿大央行加息50个基点，将基准利率调整至1%。央行表示，利率需要进一步上调。美元/加元目前陷于1.2604 - 1.2660区间，如果突破，可透露后市方向。

 

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