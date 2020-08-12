特斯拉在宣布股票拆分后股价飙涨 – 为什么？









周三，特斯拉股价飙升逾10%，今年迄今，该公司股价已上涨248%，过去12个月，该公司股价累计涨幅逾555%。这家全球市值最高的汽车制造商宣布，将在8月底以1：5的比例进行股票拆分。此前，苹果公司也宣布了1：4的股票拆分计划。什么是股票拆分?公司股票数量增加，而每股价值减少。就特斯拉以当前1500美元/股价格进行1：5股票拆分而言，100股拆分后变成了500股，每股价格变成了300美元，每股价值减少了80%。你所持有的股票总价值在拆分前后不变，但你持有的股票数量会增加。股票拆分不会从根本上改变公司。为什么要拆分?在特斯拉股价今年上涨了两倍多之后，最显而易见的答案就是，让“投资者和其雇员更容易接触到”该股票。传统上，股票拆分会为较小的散户投资者提供激励。个人投资者喜欢特斯拉的股票，在Robinhood上，特斯拉的交易量仅次于苹果，而股票拆分可能会让特斯拉的股票更具吸引力。然而，拆分后交易的可能只是几分之一股票这点引发了人们对此的疑虑。更微妙的是，股票拆分传递出的信息通常看涨。先前的研究已经证明了股票拆分与股票长期表现之间具有强烈相关性。如果我们可以用苹果股票拆分作为参考的话，至少短线看，拆分应利好苹果股价。拆分之后，苹果股价上涨了13%以上。股票拆分也对特斯拉产生了同样的影响，带动其股价走高。特斯拉股价上涨10%至1518美元，不过仍低于三周前创下的1795美元历史高点，不全是虚的?人们普遍认为，特斯拉已经解决了过去的制造问题，而且该公司正将其吸引力扩大到豪车以外领域，这些看法都推动了特斯拉股价的急速飙涨。尽管因封锁措施关闭了加州工厂，特斯拉连续两个季度实现盈利，最近财务表现相当稳健。标普上市，我们来了在连续两个季度盈利后，特斯拉即将被纳入标普指数。这就意味着，以前不得不回避这只股票的许多基金和机构投资者，现在将被允许买入该股。目前特斯拉正在等待标普指数的最终决定。图表想法尽管自7月触及历史高点后遭遇抛售，但该股仍在50,100 & 200日移动均线上方平稳交易。抛盘已告一段落，股价升穿阻力位1564美元，或有更多多头准备进场。支撑位在1362美元。若失守，焦点看向趋势线支撑。