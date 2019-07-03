特斯拉产量喜人，但可持续盈利能力始终存疑

股市在周五重新开市的时候，特斯拉股价可能如周三大涨那样暴跌

在7月4日假期到来之前缩短的周三时段内，特斯拉股价收高4.6%。这个涨幅低于前一时段的7.5%，当时摸至2个月高点241.57。事实上，这次的涨幅基本与该股6月17日的涨幅相当。这两次上涨的原因都与交货量的新闻有关。这次不是行业猜测，而是特斯拉自己确认，截至6月的3个月交货量创下95200的历史记录。该消息一定程度安抚了投资者，即这家Model 3汽车制造商可以避免交付短缺的最坏情况。但这又给可持续盈利的漫长道路设置新的障碍。

这次的交货量超过Bloomberg News编制的一般预测，也受到了投资者的欢迎，但更像是特斯拉在处理迫在眉睫的诸多挑战中迈出了正确的一步。这部分解释了一开始的涨幅在周三收盘前回吐大部分。在周五重新开市时，特斯拉的股价逆转的可能性也不小。在今年年初到6月初，由于投资者担心这家市值418.4亿美元的集团随着“烧钱”速度越来越快，后续在资金层面或许难以为继，特斯拉股价最多暴跌46%。

对资金难以为继的担心与对需求的担心密不可分：

特斯拉Model 3的交货量创下记录，但对其高利润的Model S和Model X的需求仍然萎缩

二季度Model S和Model X的总交货量年率下滑20%，至17650，而利润较低的Model 3的交货量从约5万上升至逼迫8万

另一个担心是，Model 3的增长正在“蚕食”S/X的买需

特斯拉在声明中没有提到360,000-400,000辆的全年总交货预测

对于二季度的交货量如何持续增长存疑，因为刺激购买的3750美元联邦税收减免将自7月1日起减半

这需要特斯拉将部分焦点转移到海外，而那又将考验其控制装船与物流运营的能力，也将对成本控制发出考验

特斯拉表示，二季度订单量超过交货量，暗示理论上可以重复二季度的数字。在多年“打脸”后，大部分华尔街人士可能仍对其目标保持怀疑。Bloomberg调整特斯拉的净收入预测值，为亏损4400万美元。但至少，巨大的交货数字可能确保最终的亏损不会比4400万美元多太多。

由于投资者担心这家市值418.4亿美元的集团随着“烧钱”速度越来越快，后续在资金层面或许难以为继，特斯拉股价最多暴跌46%。

对资金难以为继的担心与对需求的担心密不可分：

特斯拉Model 3的交货量创下记录，但对其高利润的Model S和Model X的需求仍然萎缩

二季度Model S和Model X的总交货量年率下滑20%，至17650，而利润较低的Model 3的交货量从约5万上升至逼迫8万

另一个担心是，Model 3的增长正在“蚕食”S/X的买需

特斯拉在声明中没有提到360,000-400,000辆的全年总交货预测

对于二季度的交货量如何持续增长存疑，因为刺激购买的3750美元联邦税收减免将自7月1日起减半

这需要特斯拉将部分焦点转移到海外，而那又将考验其控制装船与物流运营的能力，也将对成本控制发出考验

特斯拉表示，二季度订单量超过交货量，暗示理论上可以重复二季度的数字。在多年“打脸”后，大部分华尔街人士可能仍对其目标保持怀疑。Bloomberg调整特斯拉的净收入预测值，为亏损4400万美元。但至少，巨大的交货数字可能确保最终的亏损不会比4400万美元多太多。

关于特斯拉股价的图表

好消息是，特斯拉的股价或即将有效打破12月初以来的下降趋势。特斯拉股价也已突破1月以来的下降通道，而且上月初以来一直得到21天均线（下图上的红色虚线）的支持，是多头开始收回控制权的确定信号。特斯拉股价因此最终站上前坚实阻力位232.现在的关键挑战位于12月-6月跌势的38.2%回档位254和5月奋力挣扎后形成的高位258。该区域与较长期阻力相汇，基本上是前交投区间的底部。

特斯拉差价合约 – 日图





来源: City Index







