负面消息作用下腾讯股价到达头肩顶目标价位- 嘉盛官网

腾讯控股有限公司（简称腾讯）可能面临数亿元的创记录罚款，过去两天股价下跌近20%。有媒体报道，该公司旗下的微信支付移动网络违反了中国人民银行《充分了解你的客户》与《充分了解你的企业》的规定，以及未能监管非法资金转移与洗钱，比如与赌博有关的交易等，可能遭到数亿元的罚款。该大型科技公司到目前为止避过了中国当局对科技公司的重拳治理。另外值得注意的是，腾讯股价的下跌是为恒指过去11个交易日下跌20%的整体颓势所累。

腾讯股价在2021年2月18日创下772.50历史高点，此后不断走弱。2021年5月尝试反击但以失败告终并击穿头肩顶形态的颈线，该形态的目标为颈线下破点加上头部到颈线的高度，本例中在330附近。股价最终于昨天到达前述目标，也跌破由2020年3月低点构成的水平支撑位323。请注意，RSI报在12.03，处于严重超卖状态，暗示价格可能准备回升。

来源: Tradingveiw, Stone X

要寻找支撑位和阻力位，最好将图表切换到周图。第一支撑位在2018年10月28日当周以来前低点，即249附近，然后是2020年3月16日当周低点上涨到2021年2月高点行情的127.2%扩展位，即200.50附近。第一阻力在前支撑位323，然后是上周以来的跳空缺口360，接着是与2021年8月16日当周以来低点相交的水平阻力位410附近。

来源: Tradingveiw, Stone X

腾讯股价在本周之前跟随恒指不断走低，本周则在违反监管规定可能遭到创记录罚款的消息作用下跑输大盘。考虑到股价跌势较快、跌幅较深且RSI严重超卖，短线有可能准备反击。

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