聚焦英国电信行业：英国电信与沃达丰

聚焦英国电信行业：英国电信与沃达丰

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/9/3 3:09:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
随着5G的面世，电信行业可能迎来一些激动人心的时刻。但作为众所周知难以取得高利润的行业，竞争是激烈的。消费者与监管层总希望物美价廉。此外，电信业务通常伴随着大规模的基建，需要不断地更新升级，为了保持领先优势不断加大投入。

英国电信
英国电信（BT）股价今年迄今跌逾45%，并且在决定搁置分红以保留现金应对疫情不确定性后，股价在最近创下11年低点。
一方面取消分红的决定合情合理，但分红也是投资者没有抛弃该股的少数原因之一。英国电信现在的市值为100亿英镑，相比5年前少5倍。因为管理层决定为下一阶段的转型投入大量资金，当明年切实恢复分红，金额很可能也只是之前水平的一半。
英国电信此前警告，疫情将导致全年营收与利润锐减。体育赛事的停摆与企业客户活动减少，冲击了公司的业绩。受封锁期间直播体育赛事中断，“英国电信体育公司”的营收枯竭。而公司的小企业客户破产也令人担心。
英国电信显然需要大步走入现代化并进行简化，包括将客户业务流程数字化并将消费者转入新的5G与光纤宽带业务。这需要在5年内投入13亿英镑，当然需要付出成本。英国电信管理层的计划不大可能受疫情动摇。
此外，需要考虑沉重的负债对现金的消耗。仅去年，英国电信就为利息支付了总计7.36亿英镑。但相比高企的债务，现在更令人警惕的很可能是公司市值的下降幅度。
好消息是，英国电信“Open reach”和英国电信“体育”业务的利润率更高且独一无二。在这个形势严峻的行业，英国电信可以说是实力强大的玩家。

关于英国电信图表
该股价格比大盘低14%左右。在3月疫情爆发后开始下跌，在持续走弱后下破50、100和200天均线，也交投于其下降趋势线下方，并且RSI都没有进入超买区域，暗示后市可能扩大下行。
在整个疫情期间，98多次构成支撑位。如果失守此位，股价可能先后下看94和80（金融危机期间创下的低点）。
上档强阻力在110-113一线，那是50天和100天均线所在，也是下降趋势线所在。



沃达丰
随着旅游停摆导致漫游费枯竭，疫情期间沃达丰（Vodafone）受冲击最大的来源是漫游费用。但随着旅游业务恢复，这种情况应可得到缓解。
在收购Liberty Global Assets后，沃达丰的债务达到422亿欧元，令人担心。对European Towers和Vodafone Egypt的出售，则可望降低债务水平。当然，这也确实意味着失去Towers的稳定租金流。
沃达丰的分红一直是多头看重的部分。沃达丰将分红削减40%，但没有完全取消。这样的分红回报率仍达到可观的6.4%，继续支持着基金看涨。沃达丰正在寻找交叉出售Liberty Global Assets的机会。在电信行业，维持的难度很高，当消费者拥有多种产品时通常降低难度。
即便如此，移动公司之间除了价格很难差异化。沃达丰从印度与西班牙市场吸取的惨痛教训是，消费者通常选择最便宜的供应商。
沃达丰股价的表现弱于大盘，并且在可预见的未来可能难以改变现状。

关于沃达丰股价的图表
沃达丰股价3月中旬暴跌至92低点，之后回升并测试200天均线所在的142，但此后持续走弱。股价交投于其50、100和200天均线下方，也在其下降趋势线的下方，表明后市可能扩大下行。
中间级支撑位在105，那是4月中旬的支撑位。如果失守，后市或跌至92。
但重要阻力位在122，那是50和100天均线及下降趋势线相汇处，如果攻克，后市可望扩大上行。


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