嘉盛集团：再谈新西兰联储加息及对纽元/美元的影响

在上次8月会议上，市场原本预计新西兰联储会成为自疫情复苏以来首批出手加息的主要央行之一。

基于一连串炙热的活跃性和通胀数据，利率市场已完全消化加息25个基点预期，与此同时，加息50个基点的可能性同样不容小觑，达到了30%。

但就在会议召开前一天下午，奥克兰一起新冠肺病例引发7周封锁管控措施，此后全国范围内爆发了1314例病例，此背景下，新西兰联储决定将利率维持在0.25%不变。

而在那以后，新西兰疫苗接种率几乎翻了一番，自25%升至46%，政府的病例清零战略也因此转向以提高接种率作为重点。从今晚开始，奥克兰将分三个阶段放松疫情封锁限制，此举也反映出了政府战略的微妙转变。

基于前期封锁，预期经济活动将随着限制放松而反弹，从而让新西兰联储明天有理由将官方现金利率提高25个基点至0.5%，并发出年底前再度加息信号。

因为新西兰联储主席助理Michael Hawkesby在两周前呼吁更为谨慎的加息周期，明天加息50个基点的可能性很小，

尽管如此，鉴于80%加息概率已被计入，且广泛预期新西兰联储的债券收益率目标高于其他主要经济体，纽元/美元应会获得一些短线支撑。

上周自趋势通道阻力位和200天均线0.7120/50的回调，加快了纽元多头在明天新西兰联储会议前的平仓速度。

在测试并自区间底部反弹后，目前我们预计纽元/美元将攻向200天均线和趋势通道阻力位0.7110附近。

请注意，纽元/美元要突破并收于7110上方，才能表明自2月高点0.7465以来修正已经完成，货币对已重拾上升趋势。





来源：Tradingview.上述数据截止到2021年10月5日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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