新冠病例数激增惊吓市场，DAX周图或现3月初以来最大跌幅

疫情关切继续困扰投资者并且经济数据良莠不齐反映了最近封锁措施收紧带来的影响。在这样的环境中，本周最后一个交易日，欧洲股市似将大幅低开。

数据良莠不齐

法国三季度GDP增长18.2%，创下记录且明显好于增长15.4%的预测值，前值为萎缩13.7%。但由于法国重回全国封锁状态，GDP数据业已过时。法国9月消费者支出下降5.1%，明显差于下降1%的预期值。

德国9月零售销售月率减少2.3%，低于增加3.1%的前值。新冠病例数增加、封锁措施收紧与经济前景的担忧日甚拖累了销售，致其表现糟糕得吓人。

欧元区数据将继续受到高度关注，投资者等待欧元区最大经济体德国与欧元区本身的GDP报告。

欧洲央行昨天强调了欧元区经济面临的逆风并且表示，准备在10月加大货币政策的刺激力度，为经济提供缓冲垫。

Dax本周表现可能为3月初以来最差

Dax上个时段在刺激政策乐观期待的带动下收高，但上行转瞬即逝，今天开盘看似大幅下跌。Dax本周跌幅可能略少于10%，成为3月初以来表现最差的一周。此股指3月初在对疫情的担忧中暴跌20%。

因为英国还未进入全国封锁，FTSE开盘跌幅可能小于Dax，本周跌幅可能在5.5%左右。而且，FTSE的反弹力度小于对手股指，意味着Dax可能补跌。

英国楼市暂时延续小型繁荣

虽然英国经济前景恶化，但楼市的繁荣景象没有任何消退的迹象。所以，英国房屋营建商将继续受到重点关注。10月Nationwide房价指数同比攀升5.8%，高于上升5.2%的预期值。10月房价指数环比上涨0.8%，基本与9月大涨0.9%的惊艳表现一致，远高于上涨0.4%的预期值。楼市在上次封锁之后出现的小型繁荣没有任何消退的迹象，但在慷慨的休假制度将于明天到期、疫情第二轮传播加剧、更严格的封锁举措即将落地以及失业率料上升的背景下，房价如果继续照这样的速度上涨可能非常不可思议。

Dax 图表

Dax快速下穿200期均线，报在5月以来最低点，现在站在50、100和200期均线下方，呈现空头排列。股指受到4月30日波段高点构成的水平支撑位11330的支持，即时阻力可见于200期均线12000。