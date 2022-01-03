供需如何影响金融市场- 嘉盛集团官网

供应和需求是所有市场的基石，定义了推动市场波动的原因以及买卖双方之间的关系。本文带大家深入探讨供需的真实含义以及供需如何影响金融市场。

作者： 高级财经作者
2022/1/3 14:41:00
作者： 高级财经作者

什么是供应和需求

供应和需求是市场波动背后的驱动力。所谓供应是指可供购买的商品与服务的数量，而需求是指被购买的商品与服务的数量。

供应和需求塑造了买卖双方的行为，不仅塑造对日常消费品，也塑造对外汇市场、股票市场和大宗商品的买卖行为。

供需如若失衡，可以改变价格。当商品短缺供不应求，消费者需要互相抬价才能买到产品，继而推升价格。而当商品过剩供大于求，情况正好相反。消费者减少对产品的购买或为了省钱选择替代品，导致价格下跌。

我们先回归经济基本原理，观察供应和需求这一最基础的规律，接着具体探索这种关系在金融市场上的作用。

 

什么是供应和需求规律？

供求法则是企业和消费者之间关系背后的经济理论。

从消费者的角度来看，供求法则通常为：易得资产便宜而稀缺东西昂贵。或有例外，但逃不开这个基本的大前提。

但从企业角度来看就要复杂得多。企业必须考虑一系列因素，包括将影响商品卖价的因素，以及将影响消费者是否愿意接受企业给出的卖价的因素。

接下来我们以汽油为例说明。

消费者总是希望找到报价最合理的加油站、以最低的成本加油。如果汽油的平均成本是每升140便士，人们可能愿意每周购买50升。如果价格上升到每升160便士，消费者可能只愿意每周购买40升。但如果价格下降到每升120便士，这个数字可能上升至60升。

本质而言，价格下降时需求增加，消费者用车的可能性也随之增加。但油价上涨时需求减少，消费者非必要不用车。英国2021年汽油危机验证了该本质现象：当时供应链困境引起恐慌性购买，几乎榨干汽油供应，人们不得不减少用车频率。

换言之，从消费者角度，价格与数量之间存在反比关系，请看下图：

而从汽油供应商角度，事实与之相反。产品价格上涨时生产商愿意扩大供应以获取更多利润，而当价格下跌时，成本回收难度越来越大，生产意愿萎缩。

很多人可能以为供应商可以决定市场价格，但事实并非如此。供应商唯一的输入值是供应量，而那还取决于其是否有能力提高或降低产能。

请看下图：

消费者和企业之间的博弈将决定着市场价格的起落，理解两者之间的关系对于交易者和投资者来说至关重要。在英国汽油危机期间，油价暴涨与供应困境相逢，推动布伦特原油期货创下两个月高点77

 

关于供需曲线

我们刚在前文从消费者和生产商两个角度描述了供需的变化，为理解双方之间的关系，两者都用供需曲线表示。

最基本的供需曲线如下图所示：

供应和需求的交叉点被称为“均衡点”，在该点对商品的需求和商品的供应数量相等，即既没有过剩也没有短缺。

 

影响供需的因素有哪些？

可以影响供需的因素数不胜数，而且市场与市场之间并不相同，但基本原则不变，即需求大于供应时价格上涨而当供应大于需求时价格下跌。

我们以股票为例。如果一家公司发行在外的股票数量不变而买需增加，股价会随之上涨；当买需保持不变但发行在外股票数量增加，则股价下跌。

再来看外汇市场。两个货币之间的汇率反映了某一特定货币相对另一货币的供需关系。以英镑/美元货币对为例。当英镑买需增加，单位英镑所需付出的美元数量增加，该货币对可能上涨。

只是有一个关键的不同，即金融市场的价格上涨并不必然推开投资者，因为很多市场基于投机，可以推动价格不断走高。

比如投机性泡沫现象就体现了这种不同：价格上涨至远超资产内在价值的水平。被大部分投资者认为价格过高的蓝筹股走势，也体现了这种不同。

金融市场上出现供需失衡的点被称为支撑线和阻力线。当价格到达一个被认为昂贵的水平且没人愿意再买入时，可以说市场达到了阻力位。当价格下跌且该资产突然变得足够便宜再次吸引买需时，可以说市场达到了支撑位。

这其中要注意的关键点是，所谓的支撑位和阻力位会因时间而改变。市场经常打破各自的支撑位和阻力位，所以，利用技术面分析和基本面分析理解市场情绪至关重要。

不同的金融市场影响其供需的因素各不相同。接下来我们举例说明。

 

股票市场影响供需的因素

影响供应的因素：

  • 股票发行 当公司发行新股、进行分红时，股票供应数量增加。
  • 股票回购 当公司回购股票或进行摘牌时，股票供应数量减少

影响需求的因素：

  • 经济数据 如果经济表现优于预期，人们相信企业的营收将增加，从而带来股票的买需。经济数据发布可以洞察一国的经济表现，是一个关键因素
  • 利率 当利率下降，投资者追逐其它可以盈利的资本而不是储蓄，从而带来股票的买需
  • 盈利 正向盈利将改善投资者对股票的看法，而消极盈利或不及预期的盈利可以造成看跌情绪

 

外汇市场影响供需的因素

影响外汇市场供应的因素：

  • 对进口的需求 当国内对进口的需求增加，该国货币将被沽出用以买入外币。进口越多，本国货币在外汇市场上的供应越多
  • 央行政策 当央行下调商业银行存款准备金要求时，商业银行用于出借给消费者的资金越多，继而增加货币供应。这种情况通常的结果是降低利率并增加投资。

影响外汇市场需求的因素：

  • 通胀率 高通胀率通常意味着国内商品的价格高于国际商品的价格，导致其竞争力和吸引力减弱，从而降低对货币的需求
  • 利率 目标产品的回报利率越高，利润越丰厚。所以，货币交易者通常借来低利率货币买入高利率货币。银行改变利率时会影响外汇交易者的这种套利交易策略
  • 政府债务 庞大的政府债务提升通胀，而高通胀直接影响货币的吸引力
  • 政局的稳定 一个政治风险较低的国家对外汇交易者的投资吸引力更强。所以，一国的政策变化、政客的不良行为与抗议活动可以严重影响该国的经济并削弱其货币

 

大宗商品市场影响供需的因素

影响大宗商品市场供应的因素：

  • 产能 公司扩大产能会增加供应。一般情况下，公司只会在需求增加时扩大产能。产能的萎缩会带来灾难性的后果，正如2021年底的能源短缺。低产能迫使价格上涨
  • 研发与勘探预算 公司愿意投入研发与勘探的资金越多，探明黄金、原油等原材料储备的可能性就越高
  • 天气变化 适宜的天气可以带来大丰收，导致大宗商品供应过剩。寒冷的天气可以增加对能源产品的需求，推高产品价格。但气候灾害不仅影响现货大宗商品，也会导致人员严重不足。

影响大宗商品市场需求的因素：

  • 经济增长 经济增长与繁荣可以提升经济的购买力。消费者增加对商品的购买，基建项目需要更多的原材料，而企业对其生产进行再投资。而在经济低迷期，对大宗商品的需求萎缩、对行业的投资减少。
  • 货币价格波动 大宗商品价格与美元直接挂钩。如果美元升值，人们购买大宗商品的意愿减弱，会导致大宗商品价格下跌。
  • 竞争 当市场上出现更便宜或供应更稳定的新大宗商品时，传统的大宗商品需求可能减少。比如，未来替代能源的崛起预计冲击原油和天然气价格。

 

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