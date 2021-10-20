周三超级通胀日，留意英镑/美元和美元/加元

美国在上周发布的9月通胀数据显示，表面CPI上涨5.4%，核心CPI上涨4%；PPI上涨8.6%，核心PPI上涨6.8%。中国PPI为10.7%。这些数字或与8月读数持平或高于8月读数，其中有些数字创下十年高点。（请注意，中国通胀率仅有0.7%，主要由于猪肉价格暴跌46.9%而低于8月的0.8%）。

然而，周三才是真正的通货膨胀日。 以下是将在周三发布的9月通胀数据清单：

德国：PPI（预期年率12.7%）

英国：CPI（预期年率3.2%）

英国：核心CPI（预期年率3%）

英国: 输出PPI（预期年率6.8% ）

英国: 输入PPI (预期年率11.6%)

英国: 零售价格指数(预期年率4.7%)

南非: CPI (预期年率5%)

南非: 核心CPI（预期年率3.1%）

欧盟：9月CPI（预期年率3.4%）

欧盟：9月核心CPI（预期年率1.9%）

加拿大：9月CPI（预期年率4.3%）

加拿大：核心CPI（预期年率3.6%）

俄罗斯：PPI（预期年率28.6%） 美国周三晚上，即亚洲周四上午：

韩国：PPI（预期年率7.3%）

请注意，欧元区9月通胀读数是终值。欧元区通胀终值一般不会和定于前一个月最后一天公布的预览值相差太多。

我们在《一周重点关注货币对》的文章中指出，由于英国央行近期不断表达对上升通胀的担心之情，英镑/美元最近一直在上涨。受英国央行评论的影响，市场目前甚至计入11月加息25个基点。而英国央行债券购买计划的到期时间是年底。周三的通胀数据或给出英国央行11月4日如何选择的线索。英镑/美元周二止步于略低于200天均线所在的1.3843，即1.3833高点。如果周三公布的通胀数字高于预期，可望推动英镑/美元上攻1.4000。

来源: Tradingview, Stone X

加拿大核心CPI剔除了能源与食品价格，然而加元紧紧跟随的是西得州原油的脚步。所以，更合适的做法可能是观察加拿大的表面CPI而不是其核心CPI。美元/加元和西得州原油期货之间的相关系数为-0.95，表明两者之间几乎是完美的负相关联系。美元/加元在过去14天里只有三天收高，于6月1日低点到8月20日高点行情的61.8%，即1.2366附近企稳。该货币对周二先是跌至1.2311形成新的趋势低点，之后反弹并形成锤子K线形态。美元/加元或已“足够接近”头肩顶形态的目标价格，即1.2300。如果表面CPI读数弱于预期，该货币对或上攻1.2415阻力位。200天均线交叉于上方的1.2500附近。支撑位在周二低点1.2311，接着是6月23日低点1.2254附近。

所有通胀数据都将在周三揭晓，届时一些货币对可能随之震荡起伏，尤其是那些目前落在支撑位或阻力位附近的货币对。如此众多的国家将在周三公布通胀数据，交易者应可更清晰地了解世界各国的通胀率是已进入平台期还是仍在上涨。

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