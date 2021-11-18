澳洲联邦银行疲弱交易更新后，工资数据走强亦未能提振ASX200指数

2021/11/18 14:57:00
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在昨天未能突破区间顶部后，尽管澳洲联储声明措辞已尽力一碗水端平(增长展望乐观，但对2024年之前加息预测悲观),ASX200指数在澳洲联邦银行（CBA）疲弱交易更新后做好了走低准备。

 

虽然在截至9月的三个月里，CBA现金利润上升至22亿澳元，但由于抵押贷款行业竞争激烈，其以净息差(NIM)衡量的盈利能力 “大幅下行”。

 

交易更新发布后，CBA股价应声下跌6.20%，交投于101.00澳元附近，跌幅高达30点。其他四大银行股价也随之推低。

 

澳大利亚第三季度工资数据同样未能给指数提供支撑，本季度工资增速优于预期，季率增长0.6%，创2020年第一季度以来最高水平，年率增速也因此达到2.2%。但这个数字仍远低于通胀持续回到澳洲联储2-3%目标内所需的3-3.5%薪资增长区间。

ASX200接下来怎么走？

如下图显示，ASX200指数近期受制于7480/88水平，此处似乎是一个坚不可破的阻力层。下档来看，股指支撑落在2020年10月5779低点以来上升趋势支撑位7330，然后是11月初低点7311。

要保持看涨偏见及股指再次测试并突破8月7632高点的预期，ASX200需守住支撑位和近期区间低点7330/10，然后突破并收于7480/88之上。

若失守支撑位7330/10,ASX200指数或面临更深回调，首先探向200天均线7200/7150区间和9月低点7145。

 

来源：Tradingview.上述数据截止到2021年11月17日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

 

 

 

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