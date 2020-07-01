强劲数据对欧洲股市的提振遭到增加的美国新冠病例数的制约

下半年拉开序幕，欧洲股市指向低开。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/7/1 12:23:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
下半年拉开序幕，欧洲股市指向低开。经济数据改善与美国新冠病例数增加引发经济复苏“起飞”失败的担心相互制衡。
在强劲的美国成屋签约销售与美欧消费者信心回升的数据发布之后，中国制造业指数显示6月活动回暖，这引起全球第二大经济体经济正在复苏的乐观情绪。中国6月制造业PMI攀升至51.2，高于50.5的预期值。
德国零售销售大幅增加
继4月下滑5.3%之后，德国5月零售销售回升13.9%，远远好于增加3.9%的预期值。实际数值与预期值之间的鸿沟恰恰显示，经济复苏的进展难以判断。毋庸置疑，零售销售攀升13.9%代表了压抑的需求，但我们知道，信心一直在改善并且消费者并不惮于在商店消费。鼓舞人心的数字指向一个观点，即经济的低迷程度，尤其是欧洲，或许没有最初担心的那么严重

美国新冠病例数增加可能破坏经济复苏
但美国新冠病例数字的增长速度同样警铃大作：每日新增病例数达到4.7万人，为疫情爆发以来最大的单日增幅。美国新冠病例数激增使得投资者越来越担心，美国部分地方可能收紧重启经济活动的措施或回归全面封锁，将打击本就处于困境中的经济。这样的担心在最近几周削弱了股市的反弹。
今天将有诸多经济数据发布，投资者将能够更加清楚地看到经济复苏的进展。
大量数据
英国与欧元区制造业PMI据预测确认初值。英国活动指数料报在50.1，本月刚刚挤入扩张区域。欧元区活动指数继续低于50这一荣枯分水岭，虽然萎缩的速度明显放慢。
展望后市，美国ISM制造业与非制造业PMI将更多地透露在封锁措施减弱之际美国经济的健康程度，据预测两者都显示萎缩速度明显放慢。
ADP私营企业新增就业人数据预测显示稳健回升。继前值大幅下滑270万人之后，新增就业人数料攀升300万人。在明天的非农就业报告发布之前，ADP报告将备受瞩目。
受围绕着新冠病例数增加相关忧虑的影响，美国数据如果强于预期，对市场的作用可能也有限。而若数据悲观，可能增添负面情绪并导致股市暴跌。

Dax 图表


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