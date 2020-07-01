强劲数据对欧洲股市的提振遭到增加的美国新冠病例数的制约





下半年拉开序幕，欧洲股市指向低开。经济数据改善与美国新冠病例数增加引发经济复苏“起飞”失败的担心相互制衡。在强劲的美国成屋签约销售与美欧消费者信心回升的数据发布之后，中国制造业指数显示6月活动回暖，这引起全球第二大经济体经济正在复苏的乐观情绪。中国6月制造业PMI攀升至51.2，高于50.5的预期值。德国零售销售大幅增加继4月下滑5.3%之后，德国5月零售销售回升13.9%，远远好于增加3.9%的预期值。实际数值与预期值之间的鸿沟恰恰显示，经济复苏的进展难以判断。毋庸置疑，零售销售攀升13.9%代表了压抑的需求，但我们知道，信心一直在改善并且消费者并不惮于在商店消费。鼓舞人心的数字指向一个观点，即经济的低迷程度，尤其是欧洲，或许没有最初担心的那么严重美国新冠病例数增加可能破坏经济复苏但美国新冠病例数字的增长速度同样警铃大作：每日新增病例数达到4.7万人，为疫情爆发以来最大的单日增幅。美国新冠病例数激增使得投资者越来越担心，美国部分地方可能收紧重启经济活动的措施或回归全面封锁，将打击本就处于困境中的经济。这样的担心在最近几周削弱了股市的反弹。今天将有诸多经济数据发布，投资者将能够更加清楚地看到经济复苏的进展。大量数据英国与欧元区制造业PMI据预测确认初值。英国活动指数料报在50.1，本月刚刚挤入扩张区域。欧元区活动指数继续低于50这一荣枯分水岭，虽然萎缩的速度明显放慢。展望后市，美国ISM制造业与非制造业PMI将更多地透露在封锁措施减弱之际美国经济的健康程度，据预测两者都显示萎缩速度明显放慢。ADP私营企业新增就业人数据预测显示稳健回升。继前值大幅下滑270万人之后，新增就业人数料攀升300万人。在明天的非农就业报告发布之前，ADP报告将备受瞩目。受围绕着新冠病例数增加相关忧虑的影响，美国数据如果强于预期，对市场的作用可能也有限。而若数据悲观，可能增添负面情绪并导致股市暴跌。Dax 图表