经济复苏的乐观情绪带动股市在新的一周高开





新的一周拉开序幕之际，经济复苏的乐观情绪掩盖了新冠病毒数增加与第二轮传播的担心。世卫组织显示，每日报告新增病例创下21.2万人的记录，其中美国、巴西和印度报告的新增病例数最多。但美国报告的日新增5.3万人则相较上周五的5.7万人改善。但由于7月4日的假期贯穿整个周末，美国的病例数在接下来几周很有可能再度上升。显而易见的是，美国在重启经济活动之前从未控制住疫情，这个全球最大经济体身处第二轮传播的火山口。中国蓝筹股创下5年高点即使此时新冠病例数惊人增长令人担心，市场情绪依然看涨，原因在于投资者坚信，中国经济活动的复元将帮助支撑起全球经济增长。中国蓝筹股在上周7%的升幅基础上飚涨近5%，创下五年高点。巨量成交量暗示投资者正在从战术上认定亚洲的经济复苏比美国更强、更快。本周经济数据整体上相对上周清淡。今天的德国工厂订单显示，这个欧元区最大的经济体正在复苏：订单增加10%，不及15%的预期值，但相较5月的下滑28%，仍取得了长足的进步。展望后市，欧元区投资者信心与零售销售将是重点。负利率传言推低英镑早盘英镑兑欧元显著下跌，此前有报道称，英国央行行长与其同事仍在严肃考虑推行负利率以促进经济复苏。负利率将对银行业已受到挤压的贷款利润空间造成压力。今天开盘时银行股的表现可能落后于其它板块。本周末英国的接待行业重启，其中酒吧、餐馆和理发店等可能重新营业。随着越来越多的经济领域恢复活动，英国经济的复苏在经历了数月异常迟滞的阶段后应开始加速。英国建筑业PMI料显示建筑业萎缩速度放慢，读数自28.9上升至47。美国服务业PMI终值也定于今天晚些时候发布，预期也是萎缩速度放慢。与此同时，受到密切关注的ISM非制造业指数有望到达50这一荣枯分水岭。