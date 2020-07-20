欧盟领导人接近复苏基金协议达成，股市涨跌互见





富时图表



欧洲各证交所本周开局涨跌互见。市场在等待欧盟领导人峰会进展消息，加之中英关系恶化，投资者在新一周伊始很难确定方向。欧盟领导人会议进入第三天，但未就欧盟复苏基金达成协议。该基金旨在帮助意大利、西班牙等受新冠病毒危机影响最严重的国家。然而，节俭四国——荷兰、瑞典、丹麦和奥地利——反对当前的协议形式。他们希望复苏基金能更侧重于贷款，同时淡化其拨款性质。事实是，主权债务危机的重启将把意大利等负债严重的国家进一步推向债务泥潭，这不仅会伤害意大利，也将殃及整个欧元区。据报道，对立双方已接近达成一致，在这种乐观情绪的帮助下，欧元守住高位。中英紧张关系加剧中英关系的持续恶化给市场蒙上一层悲观基调。多米尼克•拉布暗示，英国将退出与香港的引渡条约，这可能会对中英关系带来更为广泛的影响。此举出台之前，英国刚刚宣布华为将被禁入英国5G网络。中国驻伦敦大使表示，英国是在屈从美国的压力。美国新冠数据令投资者感到不安新冠病毒感染人数数量不断上升，尤其美国新冠肺炎确诊病例已达370万，风险情绪因此承压。洛杉矶预计将重新实行封锁，而佛罗里达州的情况已被形容为失控。由于每日新增病例仍超过7万，人们越来越担心脆弱的经济复苏将受到损害。新冠病例不断上升的影响在上周五美国消费者信心数据中得到了体现。7月份，美国消费者信心指数意外大幅下降。由于今天没有什么吸引投资者眼球的经济数据待发，大西洋两岸围绕刺激政策的讨论，及相关疫苗消息(牛津大学和阿斯利康将公布3期临床试验的最新进展)，或将推动情绪和市场走向。玛莎百货裁员企业新闻方面，玛莎百货将于下周宣布裁员数百人。早在新冠疫情引发封锁措施之前，这家商业街零售商就已因未能扭转其服装部门业务颓势而步履维艰。封锁措施应已导致其下滑速度的加剧。与Ocado联手提高食品销售肯定不会很快取得成效，若效果显现，至少能在一定程度上抵消其服装业务糟糕表现。