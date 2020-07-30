美国GDP数据发布前，股市开局有涨有跌

尽管在确认美联储将继续支持经济复苏后，市场情绪于周三晚间提振，但美国GDP即将揭晓之际，投资者开始感到紧张不安。欧洲开盘有涨有跌。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/7/30 12:30:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
尽管在确认美联储将继续支持经济复苏后，市场情绪于周三晚间提振，但美国GDP即将揭晓之际，投资者开始感到紧张不安。欧洲开盘有涨有跌。

美联储鼎力支持
正如预期的那样，美联储将利率维持在近0%水平不变。美联储主席杰罗姆•鲍威尔向市场展示了一幅十分现实的图景，他强调新冠病毒大流行远未结束，美国经济正面临越来越多的挑战。不确定性仍然高企，未来的道路取决于病毒发展。

美联储承诺，如有必要将动用所有工具，这表明联储仍做好了采取一切必要措施的准备。美联储于市场的强烈存在感提振股市情绪，美股收高。

美联储承诺的背景为美国新冠病例继续以惊人速度增长。美国最大的三个州，加利福尼亚州、佛罗里达州和德克萨斯州的死亡人数创历史新高。

料美国GDP表现黯淡
随着投资者将目光投向美国GDP数据，市场气氛已变得紧张不安。美国经济在第一季度萎缩5%后，预计第二季度将萎缩34.1%。由于4月和5月部分时间采取了封锁措施，导致消费者支出大幅下降，企业投资枯竭，若届时实值与预期相符，将创下有记录以来GDP最大降幅。空前的新冠疫情危机有可能导致数据出现重大意外。

预计第二季度情况将非常糟糕。同时，鉴于新冠病例增速几乎未有任何放缓迹象，人们对经济复苏的担忧日渐加剧。

美国劳动力市场复苏步伐仍在停滞?
美国申领失业金人数也将进一步体现出劳动力市场的复苏进程。上周初请失业金人数表明，劳动力市场的复苏步伐正在停滞。虽然仅一周的数据无法构成一个新趋势，但若连续两周停滞，将加剧担忧情绪，并打压市场人气。

FAANG财报待发
今天晚些时候将发布余下几家FAANG公司财报。此前，这五家科技巨头股价自3月中旬低点大幅推高。不过，FAANG股价到达近期历史高点后已失去动能。鉴于对财报预期高企，届时结果令人失望的可能性也很大。


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