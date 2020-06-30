英国第一季度经济受损程度超出预期，股市走低

随着投资者继续在不断上升的新冠感染病例、经济复苏迹象及地缘政治紧张关系加剧中进行权衡，欧洲市场即将小幅低开。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/6/30 12:34:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
随着投资者继续在不断上升的新冠感染病例、经济复苏迹象及地缘政治紧张关系加剧中进行权衡，欧洲市场即将小幅低开。由于GDP数据逊于预期，富时指数表现落后于其他欧洲股指。

虽然全球新冠肺炎病例激增令投资者紧张不安，但经济数据的改善在一定程度上分散了人们的注意力。美国5月成屋销售增长44.3%，远高于18.9%的预期，并自4月因大流行引发的暴跌中稳步回升。美国房地产市场显露出快速复苏迹象，围绕美国经济的乐观情绪随之升温，尽管美联储主席杰罗姆•鲍威尔此前曾表示，在控制疫情措施的背景下，经济复苏之路非常不确定。

隔夜发布的中国采购经理人指数(PMI)进一步增强了市场的乐观情绪。官方制造业PMI显示，制造业活动扩张速度快于预期，报于50.9，高于预期的50.4。50为区分扩张和收缩的阙值水平。

1季度GDP萎缩1.7%，预期为-1.6%

富时指数表现落后于其他欧洲股指，在GDP显示英国第一季度经济萎缩幅度超出预期后，富时开盘下跌。第一季度GDP同比下降1.7%，逊于预期的-1.6%。季率萎缩幅度较此前报告的2%更为严重，为-2.2%。

考虑到第一季度仅实行了一周封锁措施，更为糟糕的情况还在后面。鉴于经济有两个月处于瘫痪状态，预计第二季度经济增长将明显恶化。今天的数据对第二季度来说不是个好兆头。

在数据发发布后，英镑/美元汇率已再度下穿1.22，探入月度低点。

英国脱欧谈判对英镑走势也毫无助益，双方在关键问题上进展甚微，而英国方面则坚持要在7月底前敲定协议大纲。

人们现将注意力将转向鲍里斯•约翰逊及其通过大型基础设施项目挺过疫情危机的刺激计划。






 


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