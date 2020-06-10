欧洲股市有望走高，等待FOMC决议





在华尔街以涨跌互见之势收盘后，亚洲股市上涨，而欧洲股市因为经济活动重启的乐观情绪而指向温和走高。投资者关注今天晚些时候的美联储货币政策决议。美联储此次会议据预测不会对利率或政策采取任何行动。现任美联储主席所推出的措施之多以及速度之快都达到史无前例的水平。在利率接近于零、量化宽松规模无限制加上多如牛毛的计划对经济的各个部分展开援助，美联储此次会议将不会采取任何行动。投资者的关注重点将在美联储的展望上。美联储在3月会议上考虑到新冠疫情造成的不确定性而没有公布季度GDP与通胀预测报告，市场已经准备消化美联储现在已经看到的各种统计数据。这将是美联储描绘未来可能的样子的机会。但由于变数依然非常之多，我们预计美联储将小心处理细节。在看到上周五异常强劲的就业报告、鼓舞人心的汽车销售与抵押贷款数据之后，美联储可能在近期精彩的数据方面寻求平稳，与此同时维持非常宽松的姿态。如果有任何信号显示美联储正着眼于控制刺激力度，则可能打击冒险情绪，从而提振美元的同时带动美股暴跌。美联储召开会议之际正是美国股市上涨至相对疫情对经济的冲击程度而言不可想象的高位。纳斯达克100指数周二首次站上万点大关。科技相关股票的大涨帮助纳指在全球股市遥遥领先。标普500指数周一同样收复所有失地，但周二轻微的抛盘令其年线转阴。FTSE表现落后FTSE与其美国对手股指，甚或欧洲DAX指数相比之下都明显呈现弱势。FTSE年内依然下跌15%、DAX仅下跌2%。个中的部分原因是FTSE的构成 – 科技股较少（在疫情期间上涨），矿业与原油类股权重偏高。大宗商品，特别是原油暴跌，并且事实证明其反弹耗时更长。全球最大的金属消费国中国的经济复苏之路缓慢，令人失望也给大宗商品带来下行压力。隔夜数据显示，中国工业品出厂价格指数下滑3.7%，降幅大于预期的3.3%，也差于4月的3.1%。消费品价格指数同样疲弱，年率下降2.4%。该令人失望的数据显示需求依然低迷，并且国内复苏未能一如期待得那么迅速。