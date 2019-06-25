恒指或超卖，守住28000有望反弹

美国股市6月25日连续第3天下跌，主要基准股指跌幅在1.00%-1.5%之间，其中高贝塔系数的科技权重类股指纳斯达克100指数“受伤”最重。

导致美国股市下跌的主要因素是来自美联储官员讲话与G20的负面消息：

有媒体引用美联储官员Bullard的讲话称，Bullard支持降息25个基点而不是降息50个基点，目的是作为缓冲经济增长放慢的“保险”。该消息在负循环后反馈于市场，此前的一天CME Fed Watch工具显示联邦基金期货市场已计入42%降息50个基点的前景。

从媒体引用美国政府一高官的评论来看，美-中双方在G20会议期间的会谈预计不会达成详细的贸易协议。

但从种种迹象来看，上述G20相关结果应已反映到市场。所以，美国股市连续3天的下跌或过度。如果会谈有任何出人意料积极的结果，可能正循环后作用于股市与风险资产。

接下来我们回顾与中美贸易谈判最相关的股指恒生指数的技术面结构。

恒生指数/香港50指数的短线技术面前景









技术要素

香港50指数（恒指期货的代表）在6月26日亚洲时段盘中最低到27982，相比6月20日创下的28756高点下滑2.7%。

值得注意的是，恒指下跌后考验预定义的关键中线水平位28000并伴随着积极的要素。

日图RSI现落在重要的支撑位50，伴随着小时图随机指标在严重超卖位发出看涨背离信号。这些暗示，近期的下跌动能已开始减弱。

关键中线水平支撑位28000也与6月13日低点以来的小级别上升通道的下轨相汇。

关键价位（1-3天）

枢轴点 (关键支撑位): 28000 (中线枢轴点)

阻力位: 28670 & 29000

下个支撑位: 26800/650

结论

如果守住上述支撑位，恒指很可能潜在反弹并回踩6月20日小波段高点区域28670后剑指下个阻力位29000。

但若日图收于28000下方，上述反弹情境落空后可能扩大跌势，目标支撑位26800/650。

图表来自City Index Advantage TraderPro



