股市在财相发表夏季声明前走跌

周三，市场依然低迷，新冠疫情忧虑和地缘政治紧张局势拖累风险情绪。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/7/8 12:56:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
周三，市场依然低迷，新冠疫情忧虑和地缘政治紧张局势拖累风险情绪。股市全线失宠，避险黄金本周上涨1%，攻入1797美元一线2012年以来最高水平，目前在1800美元不远处横盘整理。
本周初，美国每日新增新冠肺炎病例略有下降。但周二数据告诉我们，现在就称数字走低还为时过早。美联储几名官员警告称，美国不断攀升的新冠感染病例可能危及经济复苏进程，新冠忧虑随之进一步加剧。考虑到部分刺激计划即将到期，美国中西部病例数上升的这个时间点非常关键。
地缘政治紧张局势也再度成为关注焦点。有报道称，白宫正在考虑取消港元盯住美元联系汇率制。虽然港元未受报道影响，但由于特朗普政府也在考虑制裁香港银行，汇丰银行承压。
聚焦里希·苏纳克夏季声明
英国财政大臣里希·苏纳克成为焦点。他将发表夏季声明，概述为了引领英国经济度过新冠危机，即将实施的一揽子经济刺激方案。在他试图带领英国经济走出300年来最严重经济衰退之际，重点将放在就业上，即保护和创造就业。
除就业外，若苏纳克同时对企业成本表达关注，也会给股市带来立竿见影的效果。更多商业税率减免、印花税减免预告及有针对性下调增值税（特别是休闲和酒店行业），将受到市场的欢迎。这些措施可能推动房屋建筑商和休闲及酒店类股上涨，而商业税率下调则有可能提振备受打击的零售行业。
若苏纳克令市场失望，股市，尤其富时250指数个股，可能会和英镑一道承压。
富时100图表


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