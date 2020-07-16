英国失业率稳定在3.9%，欧洲股市还是看跌











由于美中关系紧张，加上中国消费趋势出现令人担忧的信号，利空市场情绪。在这样的背景下亚洲股市下跌且欧洲股市可能低开。市场的负面情绪正掩盖好于预期的中国经济增长与好于预测的英国就业数据中国二季度GDP强劲反弹，从一季度创记录的收敛中回升3.2%，这个数字高于上涨2.5%的预测值。但社会消费品零售总额连续第五个月下滑则令人忧虑。该数据强调了消费者的谨慎心态。消费者仍然选择避免前往可能有大量人流的地方，并且因为担心未来而控制支出。中国是首个受新冠疫情影响并进入封锁的国家，也比西方国家更早地复苏。但中国消费者的谨慎很可能是一个信号，即英国或美国的消费者未来同样谨慎，而且这与英国央行货币政策委员会成员Silvana Tenreyo的预测一致，即消费者的谨慎情绪与失业状况可能阻止经济全面复苏。英国失业率保持在3.9%Tenreyo的担心暂时没有体现于劳动力市场。就业数据继续抵抗300年最严重经济低迷的现实：失业率保持在3.9%不变、失业金申请人数实际减少2.8万人而非增加25万人且剔除红利的平均收入攀升0.7%。即使有着英国政府的就业保留计划掩盖疫情危机对劳动力市场真实影响的成份，这些数字依然强劲，并且挑战英国经济现在相比2月萎缩25%的现实。虽然今天的数据出人意料，但几乎可以肯定劳动力市场尚未迎来最恶劣的情况。政府的支持将疫情对劳动力市场的影响延后（随着休假制度慢慢退出，影响将显露出来）。英国财政大臣期待着该制度的慢慢退出可以伴随着需求的回暖，从而帮助就业市场免受严重打击。但请放心，未来失业率一定会上升。英镑没有忽略这点，兑美元下跌0.25%，兑欧元下跌0.1%。美国零售销售美国今天晚些时候发布的零售销售报告将受到密切关注。预期值为6月月率增加5%，前值为飚升17.7%。我们仍有很大的机会看到堆积的需求释放。但如果出现任何颓势，尤其是在看到上述中国数据之后，可能重创投资者信心。由于美中紧张关系升级，冒险情绪遭到重击。美国白宫威胁对中国科技公司展开更多的制裁。欧洲央行欧元兑避险美元下跌，但兑英镑上涨，投资者关注欧洲央行货币政策宣告。上月，欧洲央行疫情紧急购买计划的规模扩大6000亿欧元，这个数字高于预期。这样的背景加上欧元区暂时呈现经济复苏的信号，预计欧洲央行这次不会调整政策。我们可以预期欧洲央行回归熟悉的观望模式。FTSE 图表