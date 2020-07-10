欧洲股市可能低开，蓄势进入避险时段。

欧洲股市可能低开，蓄势进入避险时段。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/7/10 12:31:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
美国股市收盘涨跌互见，其中道指与标普500指数收低而科技指标纳斯达克则飚升并再创历史高点。交易员越来越多地涌入科技巨头，比如亚马逊（Amazon）、Alphabet和苹果（Apple），躲避新冠疫情的冲击，此时经济V形复苏的希望看来渺茫，而有关新冠病例数增多、第二轮封锁的担心则主导着市场情绪。
美国日新增新冠病例数再创6万人的历史高点，人们担心激增的数字可能削弱美国脆弱的经济复苏势头。所以，美国股市科技股以外的板块承压下跌。这样的负面情绪波及亚洲市场，就连中国股市也出现6月29日以来首次下跌。欧洲股市可能低开，蓄势进入避险时段。
避险资金流推高美元
股市与风险货币等风险资产失宠，与此同时，避险的美元上涨。在前一时段的失业金申请人数报告显示初请人数创下4个月低点的同时失业金申请总人数增至3290万人之后，美元攀升。该报告引起市场对经济复苏健康程度的担心。
在美元大幅上涨的同时，黄金维持与美元的负相关走势。在周初反弹至2011年以来最高点1816之后，金价连续第二个时段下跌。

油价扩大下跌
由于美国日新增新冠病例数创下新的记录可能削弱需求，市场担心美国重新进入封锁状态，这导致原油价格下跌，扩大周四以来的跌幅。美国原油价格周四跌穿40支撑大关，跌幅3.1%。西得州原油周五在这些跌幅的基础上再跌1.5%。
4月封锁对需求的冲击依然历历在目。对再度封锁的担心促使交易员抛出原油，而膨胀的库存同样拖累油价。周末之前少有影响力巨大的数据将要发布，交易员似乎不大可能找到推高油价的理由。

西得州原油图表


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