



美国股市收盘涨跌互见，其中道指与标普500指数收低而科技指标纳斯达克则飚升并再创历史高点。交易员越来越多地涌入科技巨头，比如亚马逊（Amazon）、Alphabet和苹果（Apple），躲避新冠疫情的冲击，此时经济V形复苏的希望看来渺茫，而有关新冠病例数增多、第二轮封锁的担心则主导着市场情绪。美国日新增新冠病例数再创6万人的历史高点，人们担心激增的数字可能削弱美国脆弱的经济复苏势头。所以，美国股市科技股以外的板块承压下跌。这样的负面情绪波及亚洲市场，就连中国股市也出现6月29日以来首次下跌。欧洲股市可能低开，蓄势进入避险时段。避险资金流推高美元股市与风险货币等风险资产失宠，与此同时，避险的美元上涨。在前一时段的失业金申请人数报告显示初请人数创下4个月低点的同时失业金申请总人数增至3290万人之后，美元攀升。该报告引起市场对经济复苏健康程度的担心。在美元大幅上涨的同时，黄金维持与美元的负相关走势。在周初反弹至2011年以来最高点1816之后，金价连续第二个时段下跌。油价扩大下跌由于美国日新增新冠病例数创下新的记录可能削弱需求，市场担心美国重新进入封锁状态，这导致原油价格下跌，扩大周四以来的跌幅。美国原油价格周四跌穿40支撑大关，跌幅3.1%。西得州原油周五在这些跌幅的基础上再跌1.5%。4月封锁对需求的冲击依然历历在目。对再度封锁的担心促使交易员抛出原油，而膨胀的库存同样拖累油价。周末之前少有影响力巨大的数据将要发布，交易员似乎不大可能找到推高油价的理由。西得州原油图表