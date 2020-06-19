疫情相关担心缓解加上英国零售销售好于预期，欧洲股市周线有望收阳





美国股市在低成交量中收盘涨跌互见，欧洲股市现在正走向谨慎高开。亚洲股市横盘。虽然上周拖累市场走弱的、疫情第二轮传播的担心挥之不去，欧洲市场目前看来周线仍有望收阳。投资者正在等待新的刺激因素。中国、欧洲与美国新冠新增病例数增加，但市场认为得到了快速妥善的应对。基于第一轮传播的处置经验，任何局部病例增多都应以速度更快、更集中的方式进行处理，以防重蹈第一轮传播蔓延全球的覆辙。这样的想法正帮助冒险情绪在周五谨慎回归并推动市场上涨。英国零售销售好于预期随着管制力度开始减弱，英国5月零售销售环比飚升12%，好于增加5.7%的保守预期值，并且一定程度弥补前个月18.1%的降幅。考虑到封锁措施到了5月下半月才开始解除，上述数字当然鼓舞人心。但几乎可以肯定，在此破记录的数据中将有一个需求被抑制的强劲因素。由于失业率处于低位且劳动力市场得到政府的休假制度的支持，未来一个月零售销售保持强韧的可能性很大。值得关注的是，当政府开始撤销休假制度，零售销售是否仍然可以增长。英镑的反应有限，仅上涨几点子。相较于前个时段紧随略微强硬的英国央行会后1.1%的跌幅，这样的幅度可谓非常有限。英镑/美元继续受制于1.25下方。强劲的供/需基本面帮助油价扩大涨幅由于需求继续呈现回暖的信号，与此同时OPEC成员国承诺遵守减产协议，令油价扩大前一时段的上涨。有关5月过量的产出将在未来数月得到产出下降的平衡的预期日渐升温，我们认为最终将利多油价。伊拉克和哈萨克斯坦已披露以减产来弥补的计划，投资者乐观地认为还有其它国家将跟风。西得州原油早盘上涨1.3%，似乎上看40.00。