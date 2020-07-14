避险情绪回归，英国GDP失利，股市走低

在中国南海紧张局势加剧及新冠疫情恐慌升温的背景中，新发英国GDP数据增速远逊预期，避险情绪卷土重来，股市开盘走低。进出口双双强劲反弹的中国乐观数据被市场抛诸脑后。

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/7/14 12:39:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
在中国南海紧张局势加剧及新冠疫情恐慌升温的背景中，新发英国GDP数据增速远逊预期，避险情绪卷土重来，股市开盘走低。进出口双双强劲反弹的中国乐观数据被市场抛诸脑后。
华尔街尾盘抛售波及亚洲，并拖累欧洲股市开盘表现。
由于新冠病例失控，住院人数激增，加利福尼亚州对商业实施了新的限制措施，华尔街情绪随之恶化。封锁加剧了人们对新冠病例日益攀升将阻碍经济脆弱复苏进程的担忧。
在美国出台新的限制措施之前，世界卫生组织曾发出严厉警告，称由于太多国家正朝着错误的方向前进，疫情可能会进一步恶化。在世卫组织总干事发表上述评论之前，世界刚刚经历了疫情危机迄今最为糟糕的一天，日新增病例达23万人次。
英国GDP增长1.8%，低于预期的5%
封锁措施逐渐放松的情况下，英国经济增长远低于预期，月率仅+1.8%。考虑到4月份萎缩速度达-20.4%，数据的反弹幅度很小。分析师此前预计5月国内生产总值(GDP)将增长5%。数据显示，英国经济复苏速度远不及最初预期，这给V型复苏言论泼上了一盆冷水。
但直到5月底，非必需品商店才重新开业，休闲和酒店部门当时仍处于停业状态。随着这些行业6月重开，数据应会稳步改善。目前，最重要的是保持耐心。安德鲁·贝利昨天指出，经济出现复苏迹象，但仍任重道远。
英国公布的大量数据中有一个亮点，那就是英国制造业生产以远超预期的速度反弹，自4月的-20.9%反弹到5月的+8.4%。尽管制造业只占英国经济活动的10%左右，但该数据为英镑提供了一些支撑，让其在令人失望的GDP数据公布后仅下跌了0.1%。
美国银行财报与通胀数据
展望后市，随着摩根大通(JP Morgan)、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo)开始陆续公布财报，预计美国银行板块将出现大幅波动。金融股于新冠危机中遭受重创，复苏中的表现逊于大盘。预计第二季度财报表现将跌至谷底。一旦新冠疫情影响程度明确，我们可能会看到投资者寻求底部低吸。
美国6月通胀数据料增长0.5%，高于5月的-0.1%。尽管数据将显示美国经济复苏推进，但随之而来的乐观情绪或被取消重启措施将破坏经济复苏的担忧消减。
富时图表



相关主题： 富时 100 指数

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

股指聚焦：FTSE优势完好，关注市场情绪的变化- 嘉盛官网
Matt Weller CFA, CMT
三月 1, 2022 05:23 上午
    股指聚焦：FTSE 100收于近两年最高点- 嘉盛集团官网
    Matt Weller CFA, CMT
    一月 19, 2022 02:45 上午
      油价和FTSE走高
      Fiona Cincotta
      五月 10, 2021 02:23 上午
        重点关注两种交易：英镑/美元和富时指数
        Fiona Cincotta
        五月 6, 2021 02:46 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。