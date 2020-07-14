避险情绪回归，英国GDP失利，股市走低





在中国南海紧张局势加剧及新冠疫情恐慌升温的背景中，新发英国GDP数据增速远逊预期，避险情绪卷土重来，股市开盘走低。进出口双双强劲反弹的中国乐观数据被市场抛诸脑后。华尔街尾盘抛售波及亚洲，并拖累欧洲股市开盘表现。由于新冠病例失控，住院人数激增，加利福尼亚州对商业实施了新的限制措施，华尔街情绪随之恶化。封锁加剧了人们对新冠病例日益攀升将阻碍经济脆弱复苏进程的担忧。在美国出台新的限制措施之前，世界卫生组织曾发出严厉警告，称由于太多国家正朝着错误的方向前进，疫情可能会进一步恶化。在世卫组织总干事发表上述评论之前，世界刚刚经历了疫情危机迄今最为糟糕的一天，日新增病例达23万人次。英国GDP增长1.8%，低于预期的5%封锁措施逐渐放松的情况下，英国经济增长远低于预期，月率仅+1.8%。考虑到4月份萎缩速度达-20.4%，数据的反弹幅度很小。分析师此前预计5月国内生产总值(GDP)将增长5%。数据显示，英国经济复苏速度远不及最初预期，这给V型复苏言论泼上了一盆冷水。但直到5月底，非必需品商店才重新开业，休闲和酒店部门当时仍处于停业状态。随着这些行业6月重开，数据应会稳步改善。目前，最重要的是保持耐心。安德鲁·贝利昨天指出，经济出现复苏迹象，但仍任重道远。英国公布的大量数据中有一个亮点，那就是英国制造业生产以远超预期的速度反弹，自4月的-20.9%反弹到5月的+8.4%。尽管制造业只占英国经济活动的10%左右，但该数据为英镑提供了一些支撑，让其在令人失望的GDP数据公布后仅下跌了0.1%。美国银行财报与通胀数据展望后市，随着摩根大通(JP Morgan)、花旗集团(Citigroup)和富国银行(Wells Fargo)开始陆续公布财报，预计美国银行板块将出现大幅波动。金融股于新冠危机中遭受重创，复苏中的表现逊于大盘。预计第二季度财报表现将跌至谷底。一旦新冠疫情影响程度明确，我们可能会看到投资者寻求底部低吸。美国6月通胀数据料增长0.5%，高于5月的-0.1%。尽管数据将显示美国经济复苏推进，但随之而来的乐观情绪或被取消重启措施将破坏经济复苏的担忧消减。富时图表