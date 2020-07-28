



受美股隔夜收高的影响，亚洲股市上行，欧洲股市开盘走强。随着投资者就备受关注的科技公司（将于本周晚些时候公布财报）进行押注，同时在美国政府刺激政策和新冠病例增加两者之间，把注意力更多地投向了前者，华尔街主要股指收盘走高。Facebook、亚马逊(Amazon)、苹果(Apple)和Alphabet都将于本周公布财报，同时也都位列隔夜涨幅最大榜单，带动纳斯达克指数收盘上涨1.7%，跑赢道指和标普指数。美国参议院也赶在加强版失业救济周五到期前敲定了1万亿美元抗疫救助计划细节。这项提案需要与民主党人进行谈判，几乎可以肯定，两党届时会最终摊牌。有人怀疑，救助计划能否为经济提供足够的支持。第二波感染恐慌挥之不去新冠感染危机于全球各地此起彼伏，从而为第二波疫情构筑了切实的可能性，新冠忧虑萦绕不去。中国、香港、法国、德国和西班牙的新冠病例都出现激增。在英国对自伊比利亚半岛回国的人实施10天隔离新规后，西班牙成为焦点。西班牙对旅游业高度依赖，旅游旺季的隔离措施将对经济的脆弱复苏产生负面影响。今天经济日程清淡，重点关注西班牙失业数据。预计失业率将自14.4%上升至16.2%。金价飙升至近2000美元在美元走软和避险需求的支撑下，亚洲时段，黄金价格飙升至历史新高。黄金现货价格上涨，随着金价一路高歌猛进，距2000美元仅咫尺之遥。新冠疫情担忧、中美紧张关系升级加之美国可能出台新一轮1万亿美元经济刺激计划，共同推动金价飙升。人们将注意力转向美联储，为期两天的美联储会议将于今天开始，明天结束。市场预期美联储立场鸽派，愿意待通胀超过其目标后再行加息，此情境下，美元将进一步承压。美元走弱将利好黄金，因为对国际买家而言，这会让黄金价格变得更为便宜。今年迄今，黄金已大涨逾30%，成为表现最好的资产之一。黄金价格在过去6个交易日上涨了9%。虽然贵金属的反弹正在稍事停歇，但我们对金价是否已见顶这点还十分存疑。