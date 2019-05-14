股票精选（美国股票）：CME股价逆市上涨，关注176.50支撑

芝加哥商品交易所集团（CME GROUP）













技术要素

芝加哥商品交易所集团（CME Group）是重要的期权与期货交易所，提供全面的金融与大宗商品衍生品交易产品。CME股价继续逆市上涨直到5月14日美国时段收盘，相较5月1日上涨4.3%，相比之下标普500同期下跌4.7%。

CME的中线动能继续向上，因其在5月9日上破2018年11月19日历史高点以来的下降趋势线阻力。日图RSI继续徘徊于49支撑位上方，距离严重趋势买位73还有空间。

关键的中线支撑落在176.50，那是2018年11月19日以来的前下降趋势线阻力构成的回档支撑位，也是5月6日低点到5月14日高点的61.8%回档位。

CME与标普500ETF的相对强弱分析仍展示中线强势/出众。

标普500与CME的30天Person关联系数报在0.28，表明两者的直接联系较弱。这暗示CME属于低beta股，其过往股价走势与整体市场（标普500）的过往走势之间并不存在高度依赖/敏感的关系。

关键价位（1-3周）

中级支撑位: 179.57

支点 (关键支撑位): 176.50

阻力位: 188.45 & 195.60/197.08

后市支撑位: 171.00 & 159.36/155.40

结论

如果守住关键的中线水平支撑位176.50，CME股价或许延续上涨推动浪，目标下个阻力位188.75，然后剑指当前历史高点区域195.60/197.08。

但若日图收于176.50下方，上述看涨基调落空之下可能下跌并回踩5月6日低点171.00。只有收于171.00下方才打开下修的空间，后市下探重要支撑区域159.36/155.40 (也是2016年1月低点以来主上升趋势线支撑)。

图表来自eSignal



