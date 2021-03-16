股市时间：一天中交易股票的最佳时间是什么时候？

什么是股市交易时间？

股市交易时间因交易所和地理位置不同而异。人们在谈论股市时，通常指的是美国交易所，比如NYSE或NASDAQ – 两者的交易时间是下午2：30-晚上9：00（协调世界时）。

上述时间是股票的“正常”交易时间，但也有些交易发生在该时段之外。大部分股票交易所将提供周一到周五的盘前和盘后市交易，这部分的交易时间和常规的交易时间不同，买卖双方是通过电子网络直接两两配对，而非通过经纪商或交易提供商。

大部分股票交易时间从周一延续到周五，即一周五天。周六或周日没有常规股票交易时间。所以，如果读者在周末听闻股票上涨或下跌的消息，那最大的可能是股票期货 – 从周日晚上11：00开始交易（协调世界时）。

股市开盘时间

来看世界各国不同的交易所的股市开盘和收盘时间。

英国股市时间

美国股市时间

欧洲股市时间

亚洲股市时间

澳大利亚股市时间

南美股市时间

英国股市时间

伦敦证券交易所于英国时间上午8：00开盘，于下午4：30收盘，期间中午12：00-12：02为休市时间。伦敦股市时间是全球交易历时最长的市场之一 – 总计交易时间长达8小时28分钟。

大部分其它交易所只开放5-7个小时之间。伦敦股市较长的交易时间可能蕴含着更高的波动性，因为期间发生的新闻更多，交易员和投资者有时间调整所持头寸。

伦敦证券交易所确实有午盘休市时间，但和亚洲与中东休市一个小时不同，LSE只在12：00-12：02为午餐时间。LSE周末不开盘。

国家 证券交易 当地时间 (协调世界时) 东部标准时间 英国 伦敦证券交易所 上午8：00-下午4:30 凌晨3：00-上午11：30

美国股市时间

NYSE与NASDAQ是美洲两所最大的交易所，都在纽约市，常规交易时间为东部标准时间周一到周五的上午9：30-下午4：30（即标准时间下午2：30-晚上9：00）。

大部分美国交易所没有午餐休市时间，但交易日午盘的交易量一般较小。美国时段的大部分流动性发生于开盘和收盘时。

美国时段的交易时长小于英国市场 – 只有6小时30分钟。较短的交易时长减弱了波动性，因为更多的消息发生在市场休市时，人人都有时间消化做交易前的信息。

国家 股票交易所 当地时间 (东部标准时间) 协调世界时 美国 纽约证券交易所 上午9:30-下午4：00 下午2:30-晚上9：00 美国 纳斯达克 上午9:30-下午4：00 下午2:30-晚上9：00 加拿大 多伦多证券交易所 上午9:30-下午4：00 下午2:30-下午9：00 墨西哥 墨西哥证券交易所 上午8:30-下午3：00 下午1:30-晚上8：00

欧洲股市时间

因为集中了很多的交易所，欧洲股市的交易持续时间是所有地区中最长的一个。泛欧交易所（Euronext）是最大的交易所，涵盖了包括阿姆斯特丹、巴黎、里斯本和布鲁塞尔在内的多个市场。

泛欧交易所没有午餐休市时间，周末也不开盘。该交易所和英国股市时间一样，交易时间远超正常时间 – 总计8小时30分钟。

英国与俄罗斯并不隶属欧盟，但伦敦证券交易所和莫斯科证券交易所也是欧洲的交易所。所以大家可以看到两者被归入欧洲股市时间。

国家 股票交易所 当地时间 东部标准时间 协调世界史 欧洲 泛欧交易所 阿姆斯特丹: 上午9：00-下午5:40 凌晨3：00-上午11:40 上午8：00 -下午4:40 巴黎: 上午9：00 -下午5:30 凌晨3：00-上午11:30 上午8：00 -下午4:30 里斯本: 上午9：00 -下午5:30 凌晨4：00-中午12:30 上午9：00 -下午5:30 布鲁塞尔: 上午9：00 -下午5:30 凌晨4：00-中午12:30 上午9：00 -下午5:30 英国 伦敦证券交易所 上午8：00 -下午4:30 凌晨3：00-上午11:30 上午8：00 -下午4:30 德国 法兰克福证券交易所 上午8：00 -晚上8：00 凌晨2：00-下午2:00 上午7：00 –晚上7：00 俄罗斯 莫斯科交易所 上午9：30 –晚上7：00 凌晨2：30-中午2:00 上午6：30 -下午4:00 西班牙 马德里证券交易所 上午9：00 -下午5:30 凌晨3：00-上午11:30 上午8：00 -下午4:30

亚洲股市时间

亚洲股市时间是全球市场轮转交易中的第一梯队。亚洲许多国家的午餐休市是惯例，所以知道交易中断与重启的时间非常重要。在交易日的盘中流动性通常较弱，大部分成交都集中于交易日的开盘与收盘。

亚洲其它部分国家，比如印度和韩国，为了鼓励市场活动，禁止午餐休市。

大部分亚洲交易时间只有4小时-6小时30分钟，较短的时长也使其交易活动远少于全球其它股市。

国家/城市 股票交易所 当地时间 东部标准时间 协调世界史 日本 东京证券交易所 上午9：00-下午3：00 午餐休市时间：中午11：30-12：30 晚上8：00-凌晨2：00 午餐休市时间：晚上9：30-10：30 凌晨12：00-凌晨6：00 午餐休市时间：凌晨2：30-凌晨3：30 中国香港 香港证券交易所 上午9：30-下午4：00 午餐休市时间：中午12：00-下午1：00 晚上9：30-凌晨4：00 午餐休市时间：凌晨12：00-1：00 凌晨1：30-上午8：00 午餐休市时间：凌晨4：00-凌晨5：00 中国上海 上海证券交易所 上午9：30-下午3：00 午餐休市时间：中午11：30-下午1：00 晚上9：30-凌晨3：00 午餐休市时间：晚上10：30-凌晨12：00 凌晨13：00-早上7：00 午餐休市时间：凌晨3：30-凌晨5：00 印度 印度国家证券交易所 上午9：15-下午3：30 晚上11:45-上午6：00 凌晨3：45-上午10：00 韩国 韩国证券交易所 上午9：00-下午3：30 晚上8：00-凌晨2：30 凌晨12：00-早上6：30

澳大利亚股市时间

澳大利亚股市的开放交易时间为澳大利亚东部夏令时周一到周五的早上10：00-下午4：00。澳大利亚市场每天开放6小时，而新西兰市场每天开放时间为6小时45分钟 – 这两个时长都是相对平均的时间。

国家 证券交易所 当地时间 东部标准时间 协调世界时 澳大利亚 澳大利亚证券交易所（ASX） 早上10：00-下午4：00(AEDT) 晚上6：00-凌晨12：00 晚上11：00-凌晨5：00 新西兰 新西兰证券交易所 早上10：00-下午4：45(NZDT) 下午4：00-晚上10：45 晚上9：00-凌晨3：45

南美股市时间

虽然基本与北美市场重叠，南美部分证券交易所的交易时间还是有细微的差别，开盘和收盘时间都略有不同。

和北美各证券交易所不同的是，巴西证券交易所开放交易的时间长于全球大部分市场 – 总计7小时55分钟。也就说，整个交易时间都有需要消化的消息导致波动性远大于其它市场。

国家 证券交易所 当地时间 东部标准时间 协调世界时 巴西 巴西证券交易所(B3) 上午10：00-下午5：00 上午8：00-晚上3：00 下午1：00-晚上8：00 阿根廷 布宜诺斯艾利斯证券交易所(BCBA) 上午11：00-下午5：00 上午9：00-下午3：00 下午2：00-下午8：00 智利 圣地亚哥证券交易所(BVS) 上午9：30-下午4：00 上午7：30-上午11：00 中午12：30-晚上7：00

交易股票的最佳时间？

交易股票的最佳时机是重大消息与事件揭晓的前后 – 每个国家、每家交易所和每只股票在能够左右市场的事件方面可能各不相同，所以在开立头寸之前理解可能改变您所心仪股票的价格的所有因素至关重要。

需要关注的事件包括：

公司财报

宏观经济指标

政治宣告与政策调整

动力时刻股市

“动力时刻”指市场收盘前的那一段时间，在这期间市场参与者在闭市前调整头寸，通常导致丰富的波动性和流动性。

“动力时刻”的具体时间将取决于不同的证券交易所的开盘时间，但从整个世界来看，通常指协调世界时的晚上7：00-8：00，那时美国股市接近尾声。

关于交易日终点，请单击此处

我们的股市时间

每只个股的市场时间可能都不同，但整体来说我们的股票交易时间如下：

单一市场 时间 (协调世界时) 英国 早上8:00 –下午4:30 美国 下午2:30-晚上9:00 加拿大 下午2:30-晚上9:00 欧洲 早上8:00-下午4:30 中国香港 凌晨1:30-上午8：00（午餐休市时间 凌晨4：00-凌晨5：00） 新加坡 凌晨1:00-上午9：00（午餐休市时间 凌晨4：00-凌晨5：00）

读者可以在我们的交易平台的每个交易订单号的市场时间部分找到每只个股的交易时间。

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