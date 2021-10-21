若人民币允许STI指数或展开突破

随着新加坡STI(海峡时报)指数涨势逼近关键阻力水平，我们来观察下其长线技术面形势。

周线图上可以看到，STI指数正落在始于2020年3月低点的5浪推高走势之内。第三浪于127.2%斐波拉契扩展位和2020年2月高点停滞，或已自此完成三浪调整。鉴于价格守住3000（重要整千数位）、5月低点和200/50周EMA均线上方，我们怀疑股指修正已告一段落。

此外，鉴于第三浪已重新回归看涨动能，我们现预计股指将最终升穿3224，并朝着我们的第五浪目标3400挺进。该目标也是2019年4月高点和38.2%扩展所在位置。不过，股指同样有理由不立刻突破上行，转而先自当前水平回落。

相关性因素

如果我们观察STI和美元/离岸人民币走势，就会发现两者之间存在反向相关性。相关性不算完美，但足以说明较长线相关的存在。若离岸人民币走强(美元/离岸人民币走低)，随着离岸人民币资金流涌入，STI指数等亚洲市场获撑。但通过两个市场的相关性指标，我们也注意到1个月(20天)和3个月(60天)动态相关性正在攀升，表明两种资产之间关系最近几周逐渐强化。

因此需要重点关注，离岸人民币正接近关键支撑位6.35，若能守住(至少一开始)，则意味着STI指数可能暂停上行或是自附近阻力区回落。

若美元/离岸人民币反弹，STI指数或回落

日线图显示其反弹已于阻力下轨停滞。一条陀螺十字线和双K反转（乌云盖顶）形态暗示短线动能势竭，若美元/离岸人民币自支撑反弹，则股指很有可能推低。

若失守3185，确认就日线图趋势进行的小幅修正正在展开。

但鉴于日线图3088上方仍然看涨，因此，如果美元/离岸人民币自当前水平大幅反弹，股指仍将存在相当大的回调空间。

总的来说，作为五浪推高的一部分，我们预计STI指数终将突破3244。

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