若人民币允许STI指数或展开突破

随着新加坡STI(海峡时报)指数涨势逼近关键阻力水平，我们来观察下其长线技术面形势。

Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师
2021/10/21 16:39:00
Matt Simpson 金融分析师
作者： 市场分析师

随着新加坡STI(海峡时报)指数涨势逼近关键阻力水平，我们来观察下其长线技术面形势。

 周线图上可以看到，STI指数正落在始于2020年3月低点的5浪推高走势之内。第三浪于127.2%斐波拉契扩展位和2020年2月高点停滞，或已自此完成三浪调整。鉴于价格守住3000（重要整千数位）、5月低点和200/50周EMA均线上方，我们怀疑股指修正已告一段落。

  

此外，鉴于第三浪已重新回归看涨动能，我们现预计股指将最终升穿3224，并朝着我们的第五浪目标3400挺进。该目标也是2019年4月高点和38.2%扩展所在位置。不过，股指同样有理由不立刻突破上行，转而先自当前水平回落。

相关性因素

如果我们观察STI和美元/离岸人民币走势，就会发现两者之间存在反向相关性。相关性不算完美，但足以说明较长线相关的存在。若离岸人民币走强(美元/离岸人民币走低)，随着离岸人民币资金流涌入，STI指数等亚洲市场获撑。但通过两个市场的相关性指标，我们也注意到1个月(20天)和3个月(60天)动态相关性正在攀升，表明两种资产之间关系最近几周逐渐强化。

因此需要重点关注，离岸人民币正接近关键支撑位6.35，若能守住(至少一开始)，则意味着STI指数可能暂停上行或是自附近阻力区回落。

若美元/离岸人民币反弹，STI指数或回落

日线图显示其反弹已于阻力下轨停滞。一条陀螺十字线和双K反转（乌云盖顶）形态暗示短线动能势竭，若美元/离岸人民币自支撑反弹，则股指很有可能推低。

  • 若失守3185，确认就日线图趋势进行的小幅修正正在展开。
  • 但鉴于日线图3088上方仍然看涨，因此，如果美元/离岸人民币自当前水平大幅反弹，股指仍将存在相当大的回调空间。
  • 总的来说，作为五浪推高的一部分，我们预计STI指数终将突破3244。

如何在嘉盛交易平台上交易外汇、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

 

 

 

相关主题： 交易观点 外汇 大宗商品 股指

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
    英镑/美元再次跌破1.20
    Fawad Razaqzada
    十二月 20, 2022 04:48 上午
      英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
      Fawad Razaqzada
      十二月 13, 2022 03:48 上午
        Reddit上的热门股票趋势
        Joshua Warner
        十一月 28, 2022 04:00 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。