市场希望脱欧僵局打破，英镑借Boris Johnson评论上涨

在长时间刻意避免公开发表评论之后，博彩公司青睐的保守党下任党首人选Boris Johnson终于露面。

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2019/6/12 18:42:00
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在长时间刻意避免公开发表评论之后，博彩公司青睐的保守党下任党首人选Boris Johnson终于露面。相对其他候选人，Boris Johnson有什么过人的地方可以接替特里莎·梅呢？尤其是如何完成后者未竞的事业：赢得疑虑重重的众议院对脱欧协议的支持？他又能在欧盟那里争取到多少利益？对于这些问题，Boris Johnson可能也没有明确的答案。

Boris Johnson这次的演讲无疑带着惯常的风格，其突出之处是断然声称他的“目的非无协议脱欧”。这样的说法明显没有改变Johnson在竞选展开之前的独特卖点，即他准备在10月31日最后期限之前脱欧，有必要的话不惜在没有协议的情况下脱离欧盟。但媒体还是抓住这句话大肆宣扬。

Boris Johnson在新闻发布会期间没有透露任何亮点，英镑交易员还是数周中首度果断出手，促使英镑兑美元首次对竞选做出明确的回应。诚然，自从上周在1.26构筑底部以来，英镑/美元一直在稳步走高。但在Johnson发表讲话期间，英镑/美元明明白白地扩大涨幅，创下6月7日以来最高点。换言之，一批英镑多头现身。在这之前，市场普遍假设政治上朝着无协议脱欧逼近可能破坏经济并导致英镑失宠。但现在，英镑的买入基础或在发生改变。对于Boris Johnson这个一直等同于“撞毁”风险的保守党候选人评论，英镑做出的回应是上涨，可能是因为市场开始接受可能损害经济的脱欧解决方案。

关于英镑/美元的图表

英镑/美元可望确认周三的冲高高点1.2758，但6月峰值1.27630阻力似乎仍然遥不可及。我们先只看短线走势，如果上涨进程遇挫，有可能向下盘整到周二低点1.2716甚至当天早些时候考验过的1.2693低点。

英镑/美元小时图


来源: Tradingview/City Index


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