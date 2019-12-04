英镑攻入七个月高位，股市小幅上扬

政治因素、还是政治因素，再加上一些技术性买盘，帮助英镑兑美元和欧元双双触及七个月高位。

美元最近几天一直在承压。与此同时，鉴于民调显示保守党可能于本月晚些时候的英国大选中获胜，英镑持续走强。最终，英镑/美元在伦敦市场开盘后突破关键价位1.3。这也带动今天上午部分技术性买盘，但在英国服务业PMI数据显示过去三周该行业增长停滞后，买盘受阻。

富时走高

受英镑走强提振，金融服务类股走高，尽管近期贸易谈判危机再现，矿业和金属类股也成功上行。

沃达丰有关与亚马逊网络服务就提供电脑及存储服务进行合作的重大新闻并未得到投资者重视，股价下跌了0.94%。这与法国电信运营商Orange形成了鲜明对比，后者推出了新的五年战略，其中包括更高的盈利目标和移动基站运营的可能性计划。