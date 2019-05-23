英镑下看1.2373 似乎不可避免

事情在恢复到“更好的”样子之前将变得更糟，这点很容易预测到。

但在周四，做好了准备迎接英国政治史上最新篇章终章的交易员面临的主要问题是，更大的风险是不是高潮过后的失落感。有消息称，最初计划在6月第一周进行辩论的改进后的新脱欧协议并没有出现在议会当周将要讨论的列表中。对于梅相已接受下台命运的任何疑虑因此烟消云散。

英镑在欧洲时段开盘创下4个月新低1.2605后上涨4小时，报在1.2637。不可否认，单是上层马上更迭的想法可能足以安抚最近遭遇接二连三事件的市场情绪。英镑仍然最好地反映了市场对英国经济前景的看法，也就是说，尽管周四早上小幅上扬，破坏了8月以来的共识区间可能意味着交易员已再度计入梅相下台可能造成的严重经济后果。

但目前，英镑当前价格相较1月2日的下影线低点1.2373暂时仍有相当的距离，这点约束空头行动，与此同时，本月近3%的跌幅表明多头没有多少改变想法的理由。一连串沉重的新闻头条将警醒任何买盘，所以，英镑/美元最终打破今年迄今看起来稳固的区间，和梅相的下台一样，似乎只是时间问题。

周四的其它关键头条新闻

英国政府表示，仍希望在6月第一周将脱欧协议提交投票

欧洲议会选举结果将于周日晚上揭晓；据预测保守党将获得少于10%的选票

《每日电讯报》以“国家紧急状态”为由，呼吁梅相下台

媒体广泛预测，强硬的疑欧保守党人士将取代梅相

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