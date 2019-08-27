200天均线对标普500指数而言“亦敌亦友”

这个美国基准股指似乎将很快再度挑战其关键的趋势指标在技术图表上指标中，200天移动均线吸引着交易员的注意。2009年3月，全球股市开始触底反弹。自那以后，标普500指数这个衡量美国市场在商业年内表现的指标，越来越受关注。在那期间，最剧烈的修正中，即VIX指数触及40甚或更高，都伴随着标普500指数“正式”结束上涨趋势，即那时远低于200天均线。所以从技术面看，我们有充分的理由小心翼翼地对待标普500指数最近对200天均线的逼近。积极的方面，我们可以看到200-DMA没有发出明确的信号。主要原因是该指标众所周知随着所处周期不同会出现弹性变化。总体来说，在美国经济指标明显站稳脚跟而其它主要发达经济体的经济指标明显恶化，标普500指数的200-DMA可能还需要一段时间才会发出警报。请注意，标普500指数在3月和6月逼近200-DMA后迅速反弹。现在与当时不同的是，标普500指数横盘了近1个月。我们可以看到这个区间在8月2日高点2945.50与8月3日低点2822.12之间。在这期间，该股指至少3次堪堪避过下跌但也未能上涨。

技术分析在传统上倾向于认为，如果先进行了一段时期的能量暗暗积蓄，接下来的行情会更强。

其它不利的因素包括与标普500指数密切相关的股指，其相对各自的200天均线表现差得多，比如中盘股400、小盘股600与Russell 2000最近的跌幅都超过标普500指数。

至于标普500指数的近期前景，上面提到的区间的下轨最为关键。

请注意，8月3日低点2822，几乎等于6月6日低点。更重要的是，该低点是标普500指数下半年迄今大举上涨的起点。6月6日低点以来的涨势在7周后的 7月26日触顶，最高到3013，涨幅7.3%。如果下破上述区间，可能提升挑战200天均线的预期。在那种情况下，波动率只会上升不会下降。

标普500指数 – 日图





来源: Bloomberg/City Index