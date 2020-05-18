美联储主席鲍威尔关未来经济将稳步复苏的言论给投资者们带来了些许安慰，本周伊始，市场呈现出一波新的乐观情绪。仔细研究鲍威尔的讲话，我们会发现其观点仍然谨慎，但他不再提及未来可能出现的经济动荡，而仅一周之前，他还在谈到这个话题。

资源类股领涨富时指数，英美资源集团、必和必拓集团和力拓公司股价涨幅均超5%。随着布伦特原油价格上涨3.8%，西德州原油（WTI）价格上涨逾5%，石油公司和电力公司也位列涨幅前列。

目前距WTI 6月原油期货合约到期仅剩一天，并无迹象显示油价将重现上月破零的大跌走势。沙特阿拉伯承诺进一步减产，美国钻井数创下历史新低，尤其随着越来越多的地区开始复工复产，投资者开始相信石油供应过剩的最糟时期可能已经过去。

似乎正在回归常态

从今天开始，一些意大利地区将可以重新开放商店、酒吧和餐馆，6月1日开始恢复出入境旅游。

随着意大利、西班牙和法国的证券监管机构取消卖空禁令，市场也回归更深层次意义上的常态。

令人惊喜的是，富时指数成份股中仅有3支股票上午走跌，分别为：Ocado、乐购和Auto Trader集团。