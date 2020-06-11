FOMC会议后，标普500指数稍事休息

今天上午的联邦公开市场委员会(FOMC)会议未出现重大意外。

2020/6/11 11:40:00
今天上午的联邦公开市场委员会(FOMC)会议未出现重大意外。美联储政策利率区间仍为0% - 0.25%，并预计将一直维持到2022年。美联储主席鲍威尔表示，他“甚至没有考虑加息”，未来几个月资产购买步伐将“至少以目前的速度”继续。
尽管美联储传递出继续推行高度宽松支撑措施的鸽派讯息，纳斯达克指数仍得以收于历史新高，但亚洲时段的市场基调要更为谨慎。包括标普500期货在内，风险资产全线承压，标普期货目前交投下跌1.00%至3154，澳大利亚股市ASX200跌幅逾3.00%。
今天早上，当一位同事问我，广泛的风险市场反弹是否终于碰壁之时，我的回答是，FOMC会议之后，我往往会谨慎行事。随着市场消化美联储信息对各资产和行业的意义，FOMC会议后，我们经常看到市场波动性飙升。
举个例子，美联储的前瞻指引预测零利率会一直保持到2022年，这对银行收益而言并非一个好兆头。澳大利亚“四大”银行股价跌幅超出大盘，达4%-6%，这就是市场解读的最直接体现。
回到标普500指数的话题。在我们此前文章中强调过标普突破3000点后强劲推高后，股指今天的回调被视为逆势走势或是修正行情的一部分。人们并不认为这是趋势反转的开端。
在此背景下，预计买盘将在股指一开始探向3月高点3130/20区域时出现，然后是3月低点2174以来趋势线提供的更有意义支撑位3070/60。在这种情况下，若日收盘于上述趋势线支撑下方，将为多头提供一个明确的止损点。

S&P500 takes a breather following FOMC

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年6月11日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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