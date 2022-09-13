标普500指数后市继续区间交投？ - 嘉盛官网

2022/9/13 18:09:00
42 阅读量

标普500指数上周五扩大周四的反弹势头，对美联储官员在910日开始的缄默期之前发表的新一轮强硬评论置之不理，等待本周至关重要的CPI数据。

鲍威尔在Cato学会召开的大会上重申，美联储会继续紧缩银根，“直到完成控通胀任务”

利率市场方面，目前计入72%的几率9FOMC会议加息75个基点（上周初时对加息50还是75个基点还僵持不下）。FOMC9月会议之后可能加息50个基点，接着再加息25个基点，年度终了前基准利率应该会升至3.75%-4%

上述预期中放慢的加息周期是跟随在加拿大央行之后，后者上周成为G10央行中首个放慢加息步伐的央行。

至于这对标普500指数的意义，我们在两周前指出，“标普500指数准备区间交投”，认为其可能交投于4300-3950一线的区间，直到10月底。

上周初下跌后最低点超过我们预期的3950一线，但日图没有收于3900以下并且随后反弹了4%，没有破坏我们的区间观点。

之所以认为标普500指数后市会区间交投，部分原因是，经过一年的先下跌25%再反弹20%的走势，下一步合乎逻辑的走势是扩大区间震荡。

而且，经济衰退担心与利率上升相互作用导致美股跌至6月低点的情况已经得到缓解，限制了股市的下行空间。劳动力市场依然强劲而楼市以外的经济数据一直相当稳健。

而最近一波强硬美联储官员讲话推动真实收益率大涨并造成融资环境收紧，限制了股市的上涨空间。如果融资环境因为股市迅速反弹而过于快速地放松，则美联储只需在9FOMC会议之后发出强硬信号，即可再度收紧融资条件。

总之，标普500指数进入了区间震荡期，后市可能继续交投于3900-4300。除非日图收于3900下方，否则我们继续持区间交投观点。和所有市场的区间交投类型一样，策略是在区间极值附近进行交易。



来源： Tradingview。文中提到的数字截至202299日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

 

 

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

 

请按照以下简单的步骤开户

 

1.      点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2.      账户开通后进行账户注资

3.      下载安装并登录交易平台即可交易

 

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan

相关主题： 股票 股市 股指 交易观点

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
鲍威尔在经济俱乐部的发言延续“不够鹰派”的基调
二月 8, 2023 04:50 上午
美国非农和日本央行继任者的传闻打压日元
二月 7, 2023 07:12 上午
NFP大超预期。但数据会修正吗？
二月 6, 2023 06:07 上午
欧洲央行如预期般加息50个基点。3月将再加50个基点
二月 3, 2023 06:31 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多

经济日历

标普500指数逼空行情已经结束？- 嘉盛集团官网
六月 1, 2022 07:31 上午
    债券市场强力下挫，标普500指数是否转为看跌？- 嘉盛官网
    四月 7, 2022 06:47 上午
      恒生指数领跌，纳斯达克100指数关注13000的得失 - 嘉盛官网
      三月 14, 2022 09:17 上午
        股指聚焦：道指大举突破至历史高点- 嘉盛集团官网
        Matt Weller 特许金融分析师、特许市场技术分析师
        一月 5, 2022 03:48 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。