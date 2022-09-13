标普500指数后市继续区间交投？ - 嘉盛官网

标普500指数上周五扩大周四的反弹势头，对美联储官员在9月10日开始的缄默期之前发表的新一轮强硬评论置之不理，等待本周至关重要的CPI数据。

鲍威尔在Cato学会召开的大会上重申，美联储会继续紧缩银根，“直到完成控通胀任务”。

利率市场方面，目前计入72%的几率9月FOMC会议加息75个基点（上周初时对加息50还是75个基点还僵持不下）。FOMC在9月会议之后可能加息50个基点，接着再加息25个基点，年度终了前基准利率应该会升至3.75%-4%。

上述预期中放慢的加息周期是跟随在加拿大央行之后，后者上周成为G10央行中首个放慢加息步伐的央行。

至于这对标普500指数的意义，我们在两周前指出，“标普500指数准备区间交投”，认为其可能交投于4300-3950一线的区间，直到10月底。

上周初下跌后最低点超过我们预期的3950一线，但日图没有收于3900以下并且随后反弹了4%，没有破坏我们的区间观点。

之所以认为标普500指数后市会区间交投，部分原因是，经过一年的先下跌25%再反弹20%的走势，下一步合乎逻辑的走势是扩大区间震荡。

而且，经济衰退担心与利率上升相互作用导致美股跌至6月低点的情况已经得到缓解，限制了股市的下行空间。劳动力市场依然强劲而楼市以外的经济数据一直相当稳健。

而最近一波强硬美联储官员讲话推动真实收益率大涨并造成融资环境收紧，限制了股市的上涨空间。如果融资环境因为股市迅速反弹而过于快速地放松，则美联储只需在9月FOMC会议之后发出强硬信号，即可再度收紧融资条件。

总之，标普500指数进入了区间震荡期，后市可能继续交投于3900-4300。除非日图收于3900下方，否则我们继续持区间交投观点。和所有市场的区间交投类型一样，策略是在区间极值附近进行交易。







来源： Tradingview。文中提到的数字截至2022年9月9日。过去表现不能可靠指示未来表现。本文不包含也不应被视为包含任何金融产品建议或金融产品推荐。

如何在嘉盛交易平台上交易货币对、贵金属、大宗商品、股指、美港股、ETF等金融市场场外产品？

请按照以下简单的步骤开户

1. 点击账户开户页面，选择适合您的交易平台账户进行开户

2. 账户开通后进行账户注资

3. 下载安装并登录交易平台即可交易

欲了解更多嘉盛汇评精彩文章，欢迎关注嘉盛集团官方微信jiashengjituan