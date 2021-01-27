标普500指数：这是2018年1月的重演吗?

我在纽卡斯尔度过了“澳大利亚日”假期长周末。期间，我偶遇了一位上世纪90年代中期在悉尼期货交易所大厅共过事的老朋友。

2021/1/28 9:15:00

在聊了一阵市场行情之后，话题转向了一位后来创办了自己对冲基金的前场内交易员。他的基金一直运作得相当不错，直到2018年初标普500指数大跌12%，该基金陷入困境。

如果你忘记了那段时期的具体细节，我稍微提醒一下，强劲数据、加息疑虑和美国10年期国债殖利率技术面突破上扬，这些因素共同导致了标普500指数自2018年1月29日开始走低。

尽管美国10年期国债殖利率本月早些时候展开技术性突破，但正如今早FOMC会议上明确表示的那样，美联储在通胀持续超过2%前不打算加息。在经济数据改善之前，不会考虑缩减购债规模。

此背景下，导致隔夜股市下跌的催化剂似乎是，由于大量好消息已被股市消化，失望空间变得非常有限。

苹果(Apple)和特斯拉(Tesla)前一天公布的财报喜忧参半。与此同时，变异病毒和欧盟内部关于疫苗供应出口的争论，可能会推迟主要经济体的重开时间。

更不用说一些股票的投机狂潮，散户交易员在无视基本面因素的情况下大量建仓，从而引发了人们对金融稳定性的疑虑。

技术面来看，如果标普500指数收盘守住持续两个月趋势通道支撑位3700区域附近，那么迅速反弹攻回本周历史高位3862.50的前景似乎也合情合理。

然而，如果标普500指数持续跌破3700点，则有可能进一步探回3450/30一线，这是9月初以来更广泛趋势通道的中期支撑位。

S&P500: Is this a repeat of January 2018?

来源：Tradingview. 上述数据截止到20211月28日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

 

相关主题： 股票 股票 美国联邦公开市场委员会

最新研究消息 

查看更多
黄金预测：金属下跌但前景乐观
五月 24, 2023 08:23 上午
一周展望：是否继续看涨欧元/美元？
五月 22, 2023 01:33 上午
挪威央行对加息踩下刹车
一月 26, 2023 03:18 上午
谁是最大赢家？2022年金融市场大盘点
一月 3, 2023 08:27 上午
英镑/美元再次跌破1.20
十二月 20, 2022 04:48 上午
英国经济前路坎坷，英镑/美元升势恐难维持
十二月 13, 2022 03:48 上午

立即开户

体验我们屡获殊荣的平台所带来的快速安全的交易执行。
开设账户

Web Trader平台

我们先进的网络交易平台具有丰富的功能。
了解更多
经济日历

Reddit上的热门股票趋势
Joshua Warner
十一月 28, 2022 04:00 上午
    波音第一季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
    Joshua Warner
    四月 27, 2022 06:25 上午
      微软第三季度财报预览：股票接下来怎么走？ 嘉盛集团官网
      Joshua Warner
      四月 26, 2022 04:35 上午
        科技巨头股一季度财报前瞻：估值或遭遇重大考验- 嘉盛官网
        Joshua Warner
        四月 22, 2022 03:30 上午

          StoneX Financial Pty Ltd（“我们”、“我们的”）网站可能会不时包含第三方提供的其他网站和/或资源的链接。这些链接和/或资源仅供参考，我们无法掌控这些资讯的内容，对其内容不提供任何认可。我们网站上的任何分析、意见、评论或基于研究的资讯仅供参考和教育目的，在任何情况下均不旨在成为投资邀请或要约，亦非买卖建议。如果您不确定，您应该始终就您是否适合在任何相关市场进行投机以及承担相关风险的能力寻求独立建议。对于我们网站上的资讯的完整性或准确性，我们不作任何明示或暗示的陈述或保证。我们没有义务更新任何此类资讯。

          因此，对于您或任何第三方因使用我们网站上的信息而引起或与之相关的任何损失或损害，我们（和/或我们的关联公司）概不负责或承担任何责任（我们无法根据法律或适用的监管制度限制或排除的任何义务或责任除外），并且在此明确否认任何此类责任。