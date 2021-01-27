标普500指数：这是2018年1月的重演吗?

在聊了一阵市场行情之后，话题转向了一位后来创办了自己对冲基金的前场内交易员。他的基金一直运作得相当不错，直到2018年初标普500指数大跌12%，该基金陷入困境。
如果你忘记了那段时期的具体细节，我稍微提醒一下，强劲数据、加息疑虑和美国10年期国债殖利率技术面突破上扬，这些因素共同导致了标普500指数自2018年1月29日开始走低。
尽管美国10年期国债殖利率本月早些时候展开技术性突破，但正如今早FOMC会议上明确表示的那样，美联储在通胀持续超过2%前不打算加息。在经济数据改善之前，不会考虑缩减购债规模。
此背景下，导致隔夜股市下跌的催化剂似乎是，由于大量好消息已被股市消化，失望空间变得非常有限。
苹果(Apple)和特斯拉(Tesla)前一天公布的财报喜忧参半。与此同时，变异病毒和欧盟内部关于疫苗供应出口的争论，可能会推迟主要经济体的重开时间。
更不用说一些股票的投机狂潮，散户交易员在无视基本面因素的情况下大量建仓，从而引发了人们对金融稳定性的疑虑。
技术面来看，如果标普500指数收盘守住持续两个月趋势通道支撑位3700区域附近，那么迅速反弹攻回本周历史高位3862.50的前景似乎也合情合理。
然而，如果标普500指数持续跌破3700点，则有可能进一步探回3450/30一线，这是9月初以来更广泛趋势通道的中期支撑位。
来源：Tradingview. 上述数据截止到2021年1月28日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。
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