标普500叕叕创新高，年化收益高达26.8%！

美国时间11月26日标普500指数再创新高，最高触及3145点。以2019年内计，标普开盘于2491点，截至11月26日收盘在3144点，共计上涨653点，年化收益高达令人咂舌的26.2%。

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2019/11/29 16:04:00
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美国时间11月26日标普500指数再创新高，最高触及3145点。以2019年内计，标普开盘于2491点，截至11月26日收盘在3144点，共计上涨653点，年化收益高达令人咂舌的26.2%。美股上涨的主要动力是科技股和消费股的轮番爆发，随着感恩节和圣诞节的日益临近，市场对美国的消费增长有所期待，根据美国全国零售协会估计，今年感恩节后假日零售销售额将增长约4%。前几日科技股出现了普涨，在昨日才出现了些许分化，亚马逊、谷歌、Facebook上涨；苹果、奈飞，英伟达等股票下跌。

数据来源：嘉盛MT5

美国标普500指数覆盖了美国11个行业具有代表性的上市公司，约占美国股票市场总市值的80%，是国际市场公认的美股风向标。在2009年初标普500最低触及666点，10年后的2019年创出3144高点，上涨了近5倍，走出了一轮辉煌牛市。在2019年年中，经历过国债收益率倒挂，部分经济数据下滑，贸易局势不确定性增强后的美国经济，表现出较强韧性，就业、消费数据仍较表现强劲，近3个月内大概率不会出现衰退风险。

数据来源：Wind

数据来源：Wind

在上一篇关于SPX500的分析评论《刹不住的牛市！标普500破3000点创历史新高！离不开这三大利好》我们表示“在多方利好影响下，不难理解标普指数创出历史新高。”同时也表示“在技术上这是一次相对确定的突破（作者注：指数上破3000点），标普的牛市，或仍将继续。”标普500指数前一段时间的走势验证了牛市延续的观点，同时我们仍认为现在标普500指数仍处于牛市之中。

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