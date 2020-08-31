标普500指数8月有望收高8%

我们在7月FOMC会议纪要后发表的文章中指出，纪要基调并不像预期的那样鸽派。具体来说，美联储对实施殖利率曲线控制(YCC)和延长资产购买期限缺乏热情，导致标普500指数在新冠疫情前历史高点下方涨势停滞。

2020/8/31 11:15:00
仅仅8天之后，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上的发言鸽派。鲍威尔证实，美联储仍认为在当前环境下实施YCC带来的益处有限且代价高昂，与此同时，美联储将正式采用平均通胀目标(AIT)框架。

本质上，AIT框架允许美联储在更长时间内保持零利率，而无需加息来对抗通胀再现。此前曾有传闻，美联储将采用这一通胀框架，而随着传闻的落实，标普500指数8月有望斩获8%的显著涨幅。

其他方面，美联储对通胀上行的容忍带动10年期美债名义和实际殖利率双双上扬，不过这些举措还不足以改变市场当前低殖利率主导地位。如果10年期美债名义殖利率突破0.80%的技术阻力位，情况则会完全不同，且需密切关注。

在此之前，标普500指数似乎很可能因最新一轮央行宽松措施受益，其影响或一直持续到美国大选前几周。

技术面来看，上周的加速推高动向积极，并为反弹攻向3600开辟道路。我们倾向于短线支撑3420/00区域逢低买入，该区域为2月高点及3月2174低点以来的上行支撑。请记住，若持续下破3490/80，或意味着股指正在展开更深回调，探向3300。

S&P500 eyeing an 8% gain for August

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年8月31日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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