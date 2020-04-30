标普500指数回答了一个关键问题





“我们将看到比以往任何时候都要糟糕的第二季度经济数据。”隔夜时段有很多重点需要亚洲交易员今天好好消化，其中也包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在今天上午FOMC会议后的上述预警。尽管如此，美国股市仍大幅上涨，部分受市场对年底前或能拿到一种新冠肺炎疫苗的“希望”提振，此外，FOMC将使用“全套工具”来支持经济复苏的承诺也帮助股市推高。如果一直有阅读我们的分析文章，你可能还记得，在10天前的一次更新中，我们对标普500指数的积极看法转向了更为中性看法，当时标普500指数刚好在2886附近波浪等距目标略下方。“鉴于标普500指数反弹的轻松阶段已经过去，我们借此机会转向更为中性的立场。”这种转变是为了让价格走势有更多的展开时间，并帮助回答当前市场上最为重要的疑问——股市是进入了新的牛市，还是处于熊市反弹之中?标普500指数的隔夜反弹很大程度上于艾略特波浪角度回答了的这个问题，该角度试图为整个市场周期提供一个更为长期的视角。问题关键：市场是顺势(五浪)还是逆势(三浪)。如下图所示，自3月23日2174点低点以来的反弹现已形成清晰的三浪下跌（自3397.50高点至2174低点）后的五浪结构。三浪下行后的五浪走势表明股指重拾中期上行趋势。请记住，在这波五浪涨势结束后，很可能先行回调再恢复上行趋势。此情境下，我们未来几周倾向于逆势走势/修正回调时买入，然后等待再度考验并突破今年迄今高点。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年4月30日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。