恒生指数领跌，纳斯达克100指数关注13000的得失 - 嘉盛官网

欧洲股市与部分亚洲股市的波动性依然高企，但美国股市呈现出在关键支撑位上方企稳的小级别信号。

2022/3/14 20:17:00

初步检查之下我们发现，上周欧洲股市和美国股市分道扬镳，前者上涨而后者下跌。但前者当周波动性显著上升，上涨也只是挽回了最近几周深度下跌的一部分失地。乌克兰与俄罗斯之间再现和谈前景，但两国的战争仍在继续，对欧洲股市来说可能是一个不稳定的因素。而战争在大部分时候不可预测，导致对应市场的预测难度也加大。所以，本周我们对欧洲市场持中立态度。

 

 

 

标普500指数与纳斯达克100指数守住关键支撑位

3月即将过半，标普500指数有望连续第三个月收低。疫情爆发以来该股指从未连跌三个月。标普500指数在疫情爆发时自历史高点下挫35%左右，然后企稳；但这次仅从历史高点下跌15%左右，上周就企稳。从这个角度判断，该股指相当坚挺。

标普500指数地11个板块中本月只有三个板块上涨，包括能源（上涨8.9%）、公用事业（上涨3.7%）和不动产（上涨1.8%）。11个板块有7个板块下跌，领跌的是科技股和休闲消费股，跌幅分别为3.8%6.0%

 

 

 

美国大盘股指中3月表现最弱的是纳斯达克100指数，其目前下跌6.5%，年内跌幅18.5%。严格意义来说，该股指自历史高点下挫逾20%，已进入熊市。但交易者需要关注13000附近的关键支撑位。

 

日经225指数期货持仓情况（以日元计价）：

大型投机者连续第9周净做空日元期货，处于202011月以来第二高水平。过去两周里我们看到空头持仓新增而多头持仓减少。另外，外国投资者连续第二周净卖出日本股市。

 

 

 

乌克兰危机导致人气低迷，该科技股密集型股指本质上在追踪纳斯达克100指数的下跌走势。日经225指数跌幅足够深，逼近三角形目标24500附近，可以判定三角形完美成立，但跌势止步于200周指数移动均线。该股指和纳斯达克100指数一样，附近也有不少的支撑位缓冲了下跌压力。所以，除非下破24000，否则日经225指数可能逆势反攻。如果站上26000，我们将视其强烈暗示上周低点就位。

 

 

 

深圳封城打击中国股市表现

上周恒生指数的表现明显落后于对手股指，截至周五收盘跌逾6%。然而，周一亚洲时段有关香港特区临近的城市深圳封城的报道导致价格继续下跌。深圳人口达到1750万，是中国重要的经济区域。在深圳封城的消息刺激下，交易者迅速整体上沽售中国股市，而香港股市仍是今天表现垫底的市场，仅当天跌幅就超过5%

 

 

恒生指数自20166月以来首度跌破2万点大关，相距20165月低点只有不到一天的波幅。如果下破，重点关注2016年低点18300附近。

 

 

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