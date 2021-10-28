标普500指数(S&P 500)是评估美国股市表现的基准之一，也是全球股市的重要风向标。通览本文，进一步了解标普500指数价格驱动因素，其成分股构成及您将如何交易该指数。

内容索引

什么是标普500指数?

标普500指数成分股公司

标普500指数的上市标准是什么？

标普500指数如何计算?

标普500指数成分股公司多久更换一次?

标普500指数的价格有何含义?

影响标普500指数价格的因素有哪些?

标普500指数平均年回报率

标普500指数交易时间

如何交易标普500指数？

如何做空标普500指数？

标普500指数成分股公司市值排名

什么是标普500指数?

标普500指数(标准普尔500指数，S&P 500)是由美国市值最高的500家公司所构成的基准股指。由于美国顶级公司与整体经济之间存在显著的相互作用，无论在美国国内还是国际上，该指数都被视为一个衡量市场强弱的关键指标。

标普500指数创建于1957年，追踪在纽约证券交易所上市的500家大型企业，初报386.36。其成分股排名计算方法与根据每股价格排名的道琼斯指数（Dow Jones）有所不同。相反，标普500指数类似于英国富时100指数(FTSE 100)和德国DAX指数(DAX)，采用市值方法来确定排名。

标普500指数成分股公司

该指数权重最大的成分股包括科技巨头苹果(Apple)、微软(Microsoft) 、Facebook和Alphabet，及全球电商巨擎亚马逊(Amazon)以及沃伦·巴菲特的投资工具Berkshire Hathaway。指数还包括制药公司强生(Johnson & Johnson)和投资银行摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)。最近加入该指数的是2020年12月被纳入的电动汽车公司特斯拉(Tesla)。

截至2021年5月14日的标普500指数板块构成如下：

标普500指数的上市标准是什么?

一家公司能否于标普500指数上市将取决于几个严格的标准，这也意味着，一家公司市值适格并不必然表示它可自动被纳入该股指。除市值外，上市标准还涉及公司组织结构、股票类型和流动性，及可供公众购买的股份比例等因素。

是否将某一特定公司纳入还有其他一些需要斟酌的因素。例如，由于有人担心特斯拉股价的极端波动性可能对该指数声誉造成影响，特斯拉最初并未进入标普500指数委员会的法眼。

标普500指数如何计算?

标普500指数的计算方法为自由流通量法，同时考虑到各成分股市值（股价*流通股数量）。计算中排除了那些不能交易的股票，比如政府持有的股票。

接下来，权重的计算方法是将每家公司的市值除以指数总市值。例如，如果苹果的市值为2万亿美元，而标普500指数的总市值为30万亿美元，那么该公司的权重约为6.6%。

标普500指数成分股公司多久更换一次?

标普500指数成分股公司资格由指数委员会定期审查，如有需要会在提前几天通知后进行成分股更新。由于公司的权重百分比无疑会出现变化，因此标普指数每年要进行四次再平衡。

标普500指数的价格有何含义?

标普500指数价格显示了各公司股价是上涨还是下跌。如果标普500指数上涨，就意味着某一特定公司或板块股价上涨并反映在综合指数价格上。相反，若标普500指数下跌，则意味着该指数的公司股价正在走低。

标普500指数排名基于市值加权计算。这意味着高权重公司的股价波动对整体指数的影响相应也要更为明显。

影响标普500指数价格的因素有哪些?

标普500指数价格受到一系列美国经济及国际影响相关基本面因素以及技术面因素的影响。美联储(Federal Reserve)货币政策、汇率、经济数据发布，甚至大宗商品价格都可能带来股指价格涨跌。

虽然此类驱动因素可能促使指数上涨或下跌，但这种走势并非必然发生，交易员还应综合考虑各因素影响，而不是单独孤立某一因素进行判断。不过，当交易标普500指数时，需重点关注以下几个关键点：

货币政策和经济数据发布

当美联储实施宽松货币政策时，利率常常会下行，整体货币供应和信贷机会增加。由此推低企业负债成本，债务吸引力也会随之攀升，从而为企业创造业务增长机会，提振股价。

此外，经济数据发布可能对交易决策有很大影响。因为通胀可能侵蚀各行各业的利润率，并被视为长期利率上升的潜在先兆，其相关指标或令股指受创。例如，在2021年5月的通胀担忧背景下，苹果股价在一天之内下跌了约2.4%。

公司业绩

如前所述，相较小权重公司，指数中权重最高的公司对指数的影响更为显著。例如，苹果（Apple）比Intel更能引发标普500指数价格的波动行情。

社会政治事件

大萧条和新冠病毒大流行等事件都可能以这样或那样的方式打击市场需求。例如，2020年新冠疫情导致制造业活动和市场需求急剧恶化，标普500指数在2020年3月自当年2月纪录高位狂泻34%。

标普500指数平均年回报率

在过去十年中，标普500指数的年平均回报率为12.1%。标普指数平均回报率基本上是指管理型基金在一年内为投资者所赚取的利润。

下图为2011-2020年的年回报率。请谨记，过往回报并不能保证未来的表现（数据来源：Macrotrends）。

标普500指数交易时间

标普500指数在美国东部时间周一至周五上午9:30-下午4：00之间公开交易。不过，盘前交易最早可在早上4点开始，一直持续到上午9点市场开盘。此外，下午4点到8点期间还可以盘后交易。

如何交易标普500指数？

有很多方式可以交易标普500指数；其中最常见的是差价合约（CFD）、期货和期权以及ETF等金融衍生品。上述工具都可以让您通过单个头寸设置所有公司的交易敞口。

标普500指数差价合约

差价合约(CFD)是一种自标的市场获取价格的衍生品，这里的标的市场即标普500指数。因为您不会获得标的资产的所有权，所以，您既可以看涨指数价值，也可以看跌。

标普500指数期货

期货合约是在规定的到期日以规定价格交换资产的协议。与大多数期货不同的是，因为股指不过是一组股票的数字代表，标普500指数合约并无可供交易的标的实物资产。

标普500指数期权

标普500指数期权是一种合约，它赋予您在特定日期以特定价格买卖指数的权利(而非义务)。

您可以通过差价合约与我们进行标普500指数期权交易。

标普500指数个股和ETF

您也可以通过交易所交易基金(EFT)或持有一组股票的投资工具来交易标普500指数。这里的一组股票即指数成分股。例如，City Index提供iPath S&P 500 VIX B Series ETF产品，技术上讲这是一种交易所交易票据（ETN），但同样可以交易标普500指数。

另外，您当然也可以重点关注特定板块，并选择单独交易标普500指数上市个股。

如何做空标普500指数？

做空标普500指数包括基于指数下跌的预期来建仓。通过卖空标普500指数合约或卖空成分股可以实现做空。或者，交易者可能也有兴趣做空标普500指数ETF。至于期权，如果您认为标普500指数股票估值过高，可以购买它们的看跌期权，或者购买标普500指数ETF的看跌期权。

标普500指数成分股市值排名

截至2021年5月，标普500指数市值前10名的公司列表如下。排名前十的公司占了整个指数权重的27.2%，说明它们对整个基准股指影响强烈。

市值排名 股票代码 公司名称 权重 1 AAPL Apple 5.9% 2 MSFT Microsoft 5.4% 3 AMZN Amazon 4.2% 4 FB Facebook 2.2% 5 GOOGL Alphabet (A类股) 2% 6 GOOG Alphabet (C类股) 2% 7 TSLA Tesla 1.5% 8 BRK.B Berkshire Hathaway 1.5% 9 JPM JP Morgan Chase & Co 1.3% 10 JNJ Johnson & Johnson 1.2%

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