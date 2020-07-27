昏昏欲睡的美元/日元上演补跌

在一段时间的无动于衷之后，受中美紧张关系升温的影响，美元/日元上周收盘处于不利地位。新交易周伊始，美元/日元面临新一轮抛压，似乎即将确认一个重大的下破。

2020/7/27 11:20:00
在寻求对106.00下破的持续性指引之时，鉴于上周五为日本公共假日，市场对当天抛售持保留态度。今天的抛售很大程度上证实了，上周五的下跌并非仅仅源自公共假期导致的流动性减弱。
人们倾向于淡化上周中美关闭对方领事馆的重要性，因为最近几年，俄罗斯和美国也有过类似举动，但并未引发明显后果。这里包含了一个假设，即美国和中国也可以让这段外交之舞有个完美的结局。但随着美国总统大选进入一个更为关键的阶段，舞蹈节奏也趋于加强，因此，存在误判风险。
最近汇市最为强烈的主题是抛售美元。尽管如此，直到上周五，美元/日元汇率仍保持稳定，在107.60和106.60之间平静交投。日元目前正在追赶其他货币，其吸引力也因避险性质得到进一步增强。
在头寸配置方面，国际货币基金组织最新报告显示，尽管市场安于建立一个近160亿欧元的多仓规模，但仅温和地做多日元。这也表明，日元还有继续追涨的空间。
技术面来看，若日收盘基础上确认下破106.00，可视为确认头肩顶部形态，美元/日元随之推低，探向中期支撑104.50附近，或低至102.00。
若反弹逼近106.00/20阻力位，很可能遇到卖盘，该位置看起来是美元/日元开立空仓的一个不错水平。要打消下行风险，货币对需重回前低点构筑的阻力106.60上方，但更重要的是，升穿200日均线107.50。

Sleepy USDJPY plays catchup

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年7月24日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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