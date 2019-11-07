中美贸易谈判取得进展，推动FTSE上涨

中美贸易拉锯战似乎终于有了一定的结果。双方均同意降低彼此商品的关税税率，同时继续努力敲定一项更为永久的协议，而阶段1可能在12月的某个时候签署。

今天早上FTSE上涨并且美国股指期货同样对上述消息做出回应，但在昨天收平后今天取得的涨幅不大。

今天早上矿商股以及业务以亚洲为主的银行股从贸易相关消息中获益最多。

保险板块表现一分为二

保险板块今天早上传出的消息喜忧参半。RSA报告承销利润颇丰，该公司股价几乎是FTSE涨幅最大的板块。但RSA的财报也突显出其与竞争对手Hiscox形成鲜明的差异，后者在本周早些时候警告，预计三次自然灾害带来的高索赔最终可能造成最高1.27亿英镑的支出。Hiscox的股价今天早上下跌8.9%。

英国央行可能保持谨慎

在英国央行今天晚些时候发布利率决议之前，英镑兑欧元略有下跌，但兑美元上涨。由于脱欧尚处于僵持中并且英国正走向大选，英国央行可能不会做出任何重大决策，维持利率不变直到政治局势更加明朗。英国央行在上次会议上表示，全球经济前景与全球经济数据改善才可能推动央行未来加息。如果中国、欧元区和美国的经济前景与经济数据没有改善，英国央行可能不会加息。