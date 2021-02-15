Shopify财报预览：第四季度业绩预期

Shopify股价在过去一年中增长了两倍，但这家加拿大电子商务公司本周稍晚发布的财报还会继续亮眼表现吗?

Josh Warner
作者： 市场分析师
2021/2/15 17:24:00
Josh Warner
作者： 市场分析师

Shopify何时发布第四季度财报?

Shopify将于2月17日(周三)发布第四季度和2020年全年财报。

Shopify财报主流预期

投资者希望Shopify在大流行期间蓬勃发展后能继续实现非凡的业绩增长。由于实体店铺在封锁期间处境艰难，许多企业，尤其小型企业纷纷涌向Shopify以创建线上销售渠道，这反过来也让更多人选择线上购物。

这个趋势对Shopify两大主要收入来源都十分有利。随着越来越多的商家入驻平台以吸引线上客户，Shopify订阅收入实现强劲增长，与此同时，交易收入也得益于Shopify网站销售额的跃升。

2020年第一季度，在新冠病毒大流行对经济造成影响之前，Shopify营收同比增长了47%。而其后，随着封锁的引入，人们的工作生活和企业业务开始转移到网上，增速显著加快，第二季度营收同比增长97%，第三季度增长96%。平滑后，2020年前9个月的营收同比增长了37%，营业亏损也大幅收窄。

考虑到11月底黑色星期五和网络星期一期间业务提振，第四季度营收同比增幅可能会更大。Shopify表示，在2020年两次促销活动中，公司创下了超过51亿美元的销售记录，较2019年创下的29亿美元纪录增长了76%，幅度十分惊人。

Shopify并未提供2020年业绩指引，但分析师预计第四季度和全年的营收将大幅增长，利润增幅甚至还会更高。预计季度营收将增长80%，调整后净利润预计将较上年增长两倍。全年营收预计将增长82%，调整后的净利润预计将较2019年增长14倍以上。

Shopify 财报主流预期

($, 单位：百万)

2019年第四季度

2020年第四季度

2019年全年

2020年全年

营收

505.16

910.22

1570.0

2860.0

总利润

269.92

468.96

879.36

1510.0

调整后营业利润

28.5

140.5

45.76

375.88

调整后净利润

50.05

158.34

34.28

477.02

(来源：Reuters)

投资者还将热切关注2021年初情绪基调，但鉴于前景不确定性，Shopify可能决定不发布确切指引。Shopify已警告称活跃水平“取决于若干当前尤不稳定的外部因素”，其中包括失业率、财政刺激及大流行最终持续时间。所有这些都可能影响到寻求开设网店的公司数量及消费者在其网站上的总体支出水平。从长期来看，投资者希望看到一旦限制放宽、实体零售店重新开业，Shopify的增长轨迹能得到保证。此外，投资者也想知道销售和用户增长势头能否较长期内得以保持。

 如何围绕Shopify财报进行交易

Shopify 2020年的营收和利润双双超出预期，2020年前三个季度表现都优于分析师预测。积极意外促使Shopify股价在其此前几份季度财报公布的当天都斩获了5%到7%的涨幅。

 长线来看，券商看好Shopify，对该股的评级为买入(7强买入，9买入，16强持有，1卖出，1强卖出)。但Shopify股价自从去年疫情爆发以来已大幅飙涨，目前交投价格较平均目标价1151.91美元高出20%以上，这意味着该股有些过涨了。



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