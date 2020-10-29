壳牌再度承诺分红，但股价继续看跌

壳牌（Shell）再次确认支付股息的承诺。作为FTSE曾经分红最高的个股，数月前自二战以来首度宣布削减其分红。
壳牌报告，三季度利润为9.55亿美元，轻松超过1.46亿美元的预期值，但仍比去年同期（当时油价尚未暴跌）创下的47.6亿美元低80%左右。
分红承诺得到再次确认
壳牌的业绩和周初发布的英国石油（BP）的财报非常像 – 精炼利润收缩、交易业务放慢。但包括加油站和便利店在内的庞大的零售部门表现稳健，表明壳牌不仅实现了超额利润还促使分红出人意料地增长4% - 这是崭新的信心信号。
壳牌宣布，三季度分红16.65。半年前，该公司刚刚宣布1940年以来首度削减分红。公司首席执行官认为，这次分红的增加可能为壳牌夯实作为优秀投资标的的基础。而且，壳牌股价今年迄今下跌了60%，分红的增加使得股票的回报率超过5%，可谓“及时雨”。现在的问题是，这是否足以吸引投资者回头？
疫情与环保
今年是可怕的一年，石油巨头们面临双重挑战，不仅有来自油价暴跌 – 4月探入负值区域，还有来自日益增加的环保目标的压力。
壳牌正着眼于全面审视业务，以大规模重组计划在2050年之前实现温室气体零排放。根据缩减原油与汽油部门的计划，壳牌将目前的14家原油精炼厂削减至6个能源与化工园区。作为全面审视计划的一部分，此计划将裁员9000人，相当于员工总数的10%。
投资者担心油价前景，导致壳牌今年迄今的股价暴跌逾60%，表现差于对手。
关于壳牌股价图表
壳牌股价周四上涨2%，但日图明显交投于其50、100和200天均线下方，甚至缩小到4小时图也能看见同样的下跌趋势。股价已自周三的低点878回升，但后市依然看跌。4小时图如果站上50期均线960，或逆转短线跌势。
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