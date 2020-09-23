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9月小型风暴波及欧元/美元

在一开始席卷美国股市后，9月小型风暴隔夜抵达外汇市场，欧元/美元跌至7月底以来最低水平。

2020/9/23 11:45:00
再次提醒大家，市场并非真空运行，各种资产类别之间都存在着无形的联系。这点在跨市场分析中时有体现，且常被专业交易员用作交易策略或是整体市场分析的一部分。

顺便说一句，如果你对跨市场分析有兴趣，或是在City Index拥有真实账户，欢迎报名参加我将于10月14日举办的City Index跨市场分析网上讲座。

现在，让我们回到外汇市场，在周一发布的《下周展望》视频中，大约3分50秒的时候，我们评论道，美元指数就像“一个被压在水里的球”，拼命想要浮出水面。

就与美元呈负相关的欧元/美元而言，反之亦然。我们倾向认为，欧元/美元在重拾升势之前，将更大幅度回调。

在分析欧元/美元回调幅度时，有几个因素需要考虑：

 月底和季度底资金流可能很难驾驭。
 原定于9月24日-25日举行的欧盟理事会特别会议已推迟至10月1日-2日。欧盟领导人将利用这次会议讨论单一市场、产业政策、数字转型和新冠病毒大流行等各项议题。
 英国脱欧和2019新冠病毒负面新闻流将于短期内继续。

从时机角度来看，投资者倾向于下周中期回购欧元/美元。而定价角度，我正在等待等浪支撑1.1650附近企稳迹象。不过，若货币对继续下破1.1650，则在1月初1.1570高点前能提供支撑的价位不多。
请记住，如果欧元/美元升穿并收在近期区间底部（为了提供一些空间，这里我们假定1.1780价位）之上，则构筑初步信号，说明可交易低点已就位且欧元/美元已重回上行趋势。

Septembers mini storm hits the EURUSD

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年9月23日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。

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