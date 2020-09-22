9月的小型风暴袭击欧洲 - DAX





这篇文章发表后不久，这场小型风暴中心点出现了变化（就像真正的风暴那样），开始席卷更为广泛的资产类别，其中也包括了欧洲股市。导致方向变化的原因是欧洲新增新冠病例激增，围绕政府可能需要实施新一轮封锁和限制措施的担忧升温。在澳大利亚和新西兰滚动封锁已成为新常态的同时，令人悲伤的是，北半球市场夏季黯然落幕的可能性似乎正在攀升。与此同时，有报道称，尽管此前曾被美国监管机构处以罚款，德意志银行和其他全球性银行仍自与犯罪网络的非法交易中持续获利。受消息影响，德国DAX指数在北半球夏季大部分时间的盘整行情后，下挫4.37%，创下3月以来最大单日跌幅。虽然不能排除此次下跌只是一次特例（就像7月下旬），但昨天这种于一段低波动性时期后下跌的方式，加之有证据表明自3月低点至9月高点13461的5浪推高已经完成，表明昨天的回调还将进一步加深。我预计DAX指数至少将重新测试7月31日以来支撑区12200/100，12199.5低点和略下方的200日均线12180点。若守住支撑，料股指将重拾升势，再度测试今年迄今和历史高位13824。请记住，如果DAX指数未能守住12200/100支撑区，则进一步回调探向11500的可能性将大幅提升。

来源：Tradingview。上述数据截止到2020年9月22日。过往表现并非未来业绩的可靠指标。本文不包含，也不应被视为包含任何金融产品建议或推荐。