第二波感染忧虑引发市场不安情绪

欧洲股市开盘涨跌互现，贸易紧张关系升温，但油价反弹，投资者继续在经济重启和第二波感染预期中权衡。

随着德国新冠病毒繁殖率(R，目前为1.07)上升，韩国忙着控制与首尔一家夜总会相关联的疫情，中国也自限制解除以来首次于武汉发现感染病例，投资者对第二波感染爆发的可能性深感担忧。不过，美国疫情中心纽约现在准备重启。作为经济和金融中心之一，这一定程度上助力了标普500指数周一收涨。

市场已收复3月50%的失地。虽然经济正在逐渐恢复是个积极因素，但有一点越来越清晰：经济不可能实现迅速反弹。这将是一条崎岖的复苏之路，而非一路直线攀高。

油价跳涨

虽然第二波感染忧虑引发市场不安情绪，但油价表现亮眼。在沙特阿拉伯出人意料地承诺减产以部分缓解全球石油供应过剩局面后，油价在早盘交易中上涨了1.2%。沙特阿拉伯将石油日产量削减100万桶，这意味着该石油生产巨头已经削减了自今年4月以来约40%的产量。此举还可能在很大程度上鼓励其他欧佩克国家遵守减产配额。

尽管前一交易日，对第二波感染的担忧盖过减产影响，但数据显示，美国最大石油储藏中心-俄克拉荷马州库欣的库存下降了217万桶，从而为萦绕不去的储存空间忧虑提供了一些喘息空间。

鉴于供应问题正在得到解决，需求随经济重启缓慢回升，最糟糕的时期似乎已经过去。API数据将成为焦点。上周数据显示，原油库存增加了840万桶。

WTI图表