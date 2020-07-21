新冠疫苗的乐观情绪与欧盟刺激一揽子计划落地，改善市场人气









疫苗问世的乐观情绪与欧盟财政刺激政策正合力提振周二的市场人气。Oxford的疫苗菌株试验的结果鼓舞人心，加上欧盟领导人就7500亿欧元“复苏基金”达成一致，正掩盖英国与中国关系愈发紧张以及加州新冠病例数飚升的事实。在欧盟领导人马拉松式连续磋商第五天之际，各方终于达成一致。“欧盟复苏基金”将以3900亿拨款与3600亿欧元贷款的形式帮助受疫情影响最严重的国家，并帮助欧盟走出二战以来最严重的经济衰退。在各国领导人在基金的比例配置（拨款与/或贷款，以取得“节俭四国”的认同）做出妥协后，意大利、西班牙与波兰将获得最多的资金。这是欧盟的历史性时刻，对于翘首以盼刺激政策到来的人来说来得太晚，但考虑到其对冒险情绪的提振作用，这当然属于“迟到总好过没有”的例子。冒险情绪正在提振整个欧洲的股市，而欧元正在上演“闻传言买进，见事实沽出”的行情。欧元/美元创下4个月新高后走弱，但仍保持在1.1450附近。疫苗问世的乐观情绪Oxford /AstraZeneca报告，在对其疫苗菌株进行第三阶段试验后，取得了良好的免疫反应（最关键的是没有任何负面作用），疫苗问世的乐观情绪继续支撑起市场。由于疫苗问世是经济增长回到疫情前正常水平最可靠、最快的途径，甚至可能是唯一的途径，投资者对疫苗相关消息特别敏感。脱欧对话与Mike Pompeo访英脱欧对话定于今天重新开始。在最近的谈判结果令人失望之后，对这次对话达成协议的期待与预期很低。美国国务卿Mike Pompeo同样在英国，与英国首相讨论中国、5G和自由贸易协议。新冠病毒统计数字由于缺少具有影响力的经济数据，市场继续受制于情绪的波动。新冠病毒统计数字同样备受关注，特别是此前加州报告新增近1.2万例新增病例，使得总病例数现在达到40万。如果按国家来看，这可能是感染人数最多的一个“国家”。FTSE 图表