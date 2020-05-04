五月抛售，圣莱杰日再返场

五月抛售，圣莱杰日再返场

Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
2020/5/4 12:32:00
Fiona Cincotta
作者： 市场分析师
目前为止，“5月抛售，然后圣莱杰日返场”这句老话看起来并不算特别糟糕的建议。上周五股市大跌后，本周初市场情绪再度低迷，股市推低，避险流提振。由于市场的贸易担忧情绪和库存迅速增加，石油价格再次暴跌。在数据发布清淡的背景下，风险情绪将成为今天市场的关键驱动因素。

石油下跌7%

油价在上周上涨16.7%后再次承压。受贸易关系拖累全球经济前景、石油需求进一步受抑及供应过剩而储存空间不足的持续担忧影响，西德州原油价格下跌逾7%至$18.50/桶，各经济体正开始重启，但速度非常缓慢。预计石油需求短期内不会大幅回升。与此同时，由于整个系统中的大规模石油过剩，油价将暂时保持在$20下方。

欧元区PMI

欧洲方面，人们注意力将转向制造业PMI数据。迄今而言，制造业受新冠肺炎疫情冲击较小，表现优于服务业，。但预期该行业仍然疲弱，尤其考虑到多数国家4月份都处于封锁状态。欧元区4月制造业PMI预期为33.6，低于3月的44.1，德国为34.4，低于4月的45.4。欧元/美元已在风险规避交易中走低，若PMI疲弱，汇价或探向1.09。





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